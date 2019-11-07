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Türkiye kozmetikten 4 milyar dolar gelir sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

KOZMETİK Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türkiye'nin kozmetik sektöründen yılda 4 milyar dolar gelir elde ettiğini, tüketimin artmasıyla fiyatların düştüğünü söyledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KOZMETİK Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türkiye'nin kozmetik sektöründen yılda 4 milyar dolar gelir elde ettiğini, tüketimin artmasıyla fiyatların düştüğünü söyledi.

  1. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'nın Serik ilçesinde bağlı Belek bölgesinde başladı.

    Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği'nce düzenlenen kongreye yurt dışından ve Türkiye'den 500'ün üzerinde bilim insanı katıldı. Kongrede, Türkiye'nin kozmetik sektöründe dünyadaki yeri tartışıldı.

    4 MİLYAR DOLAR GELİR

    Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, bilimsel gelişmelerle ilgili üreticileri bilgilendirmek amacıyla kongreyi düzenlediklerini söyledi. Türkiye'de kozmetik pazarının 4 milyar dolar seviyelerinde olduğunu anlatan Kahrıman, bu anlamda iyi tesisler ve yetişmiş iş gücüne sahip olunduğunu ifade etti. Yakın ülkelere de ihracat yapıldığını belirten Kahrıman, “Türkiye'deki üreticiler dünyadaki temsilcileri buraya çağırıyor. Dünyadaki markalara özel üretim yapabilecek tesislerimiz var. 4 milyar doların bir kısmı ihracattan elde ediliyor. Örnek olarak şampuanın yüzde 60'ı ihracat, yüzde 40'ı ithalat. Global markalar da Türkiye'de üretim yapmak istiyor" dedi.

TÜKETİM ARTTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Türkiye'nin jeopolitik durumunun yurt dışındaki yatırımcıları cezbettiğini kaydeden Levent Kahrıman, “Lavanta, gül, ölmez otu son zamanlarda oldukça revaçta. Ürünler artık çok kısa sürede son tüketiciye ulaşıyor. Bu da kozmetik ürünlerin fiyatlarında ciddi düşüşe neden oldu. Bu düşüş Türkiye'de kozmetik tüketimini artırdı. Ürün sayılarında da artış var. Türkiye önümüzdeki zamanlarda Ortadoğu ve Avrupa'nın üretim merkezi olacak" diye konuştu.

Kongre Başkanı Fuat Arslan, bu yıl Portekiz, İtalya, Hindistan, İngiltere başta olmak üzere 10 ülkeden katılımcılar olduğunu kaydetti. Firmalararası birebir görüşmelerin de yapılacağını vurgulayan Arslan, "Minimalizm dünyada çok konuşulan bir konu. Özellikle girdi ve içerikle maksimum fayda sağlanabilecek bir model. Paketleme, regülasyonlar, kullanıcı alışkanlıkları birçok yönüyle bu kavramı ele almak istiyorum. Kozmetik ürünlerle, çevresel ve insanla ilgili problemler oluşuyor. Çevresel problemlerin gün geçtikçe arttığı bir noktada, tekrar üreticilerimiz, firmalarımız kendilerini çek etme imkanı bulacak" dedi. Arslan, hem çevresel atık kısmının çok daha azaldığını hem de insan açısından sağlık problemlerinin minimalize edilmiş olduğunu sözlerine ekledi.

Kongrenin bilim kurulu üyesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden Dr. Ecz. İsmail Aslan ise kongrede minimalist kozmetikler üzerine görüşlerin yer alacağını söyledi. Kozmetik alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Aslan, “Ciddi anlamda ihtiyacımız var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyadaki kozmetik ekonomisinde ilk 10 ülke arasına girmek için üniversitelerin ciddi desteğine ihtiyaç var" dedi.

Kongre çeşitli sunumlarla devam etti.

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