Türkiye Kripto Parada Nasıl Düzenlemeler Yapmalı?

Prof. Kavcıoğlu, ‘‘Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye arttırımı olabilir, sermaye yeterlik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz. İki şey yaptık. Bir, kripto parayla elbise ve benzeri şeylerin alımını yasakladık. İkincisi, ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bir kere tanımı yok. Bu bir varlık mı, mal mı, nerede saklayacaksınız? Bunların hepsi çok muğlak. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırken, sıkıntılı durumlar var. İki hafta içerisinde düzenlemeler sanırım bir noktaya gelecek. Dışarıya müthiş bir para trafiği var. Şu an bizi çok rahatsız eden bir para trafiği var. Giden paranın nereye, kime gittiğini bilmiyorsunuz. Çin yasakladı, Hindistan yasakladı. Biz bir iki hafta içerisinde bir noktaya getireceğiz düzenlemeyi’’ dedi.

Kadir Has Üniversitesi’nde kripto paralar üzerine ders veren öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, disiplinler arası bir düzenlemenin gerekli olduğu kanısında.

‘‘Mağduriyet yaşayanlara sükunet tavsiye ediyorum’’

Thodex’in işlemlerini kapatmasının ardından kripto para sektörü üzerinde yaratılan paniğin herkese zarar vereceğinin altını çizen İsmail Hakkı Polat, başta mağdurlar olmak üzere tüm tarafları sükunetlerini korumaya davet ediyor.

Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi, ‘‘2021, kripto paranın altın yılı oldu. ‘Ben para kazandım, sen de gel’ motivasyonuyla birlikte bir anda zengin olmak isteyen herkes soluğu kripto parada aldı. En büyük sıkıntı tam da bu; insanlar sistemi anlamadan, mekanizmayı çözmeden, kripto paranın neden ne zaman yükseleceğini bilmeden evlerini arabalarını satıp bu işe girdiler. Ama her sabahın bir gecesi her yazın bir kışı var. Baharın neden geldiğini bilmeyen kışın ne zaman geleceğini bilmiyor ama senin için de kış olacak. O yüzden sen de uzak dur. Şimdi bu saatten sonra mağduriyet yaşamalarını tavsiye ederim. Sükunet en iyisi. Thodex’in Türkiye’deki hesaplarına el koydular. Kaçırıldığı belirtilen varlık kaç kişiyi ilgilendiriyor? 391 kişinin hesabının olduğu söyleniyor. Ama bunların bir bölümü boş olabilir. Bir bölümünde çok küçük meblağlar olabilir. Bunlar araştırma genişletildikçe anlaşılacak. Devlet mutlaka en elzem durumdakilerden başlayarak bunların tasfiyelerini yapacaktır’’ dedi.