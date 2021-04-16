Türkiye Kripto Paraya Yasak Getirdi

Reuters’ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) karşı çıktığı kararın ardından, son dönemlerde kullanım oranı artan Bitocin kripto paranın değeri bugün yüzde 4,6 oranında geriledi. Daha az oranda kullanılan Ethereum ve XRP kripto paralarının ise yüzde 6 ila 12 oranında düştüğü belirtiliyor.

Dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ilgili olarak Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır” denildi.

Rolls-Royce ve Lotus otomobillerinin Türkiye’de dağıtımından sorumlu Royal Motors firması hafta başında aldığı kararla Türkiye’de ödemeler için kripto para kabul eden ilk işletme olmuştu.

Tesla ve Expedia Group gibi büyük şirketler dahil bir dizi uluslararası firma kripto ödemeleri kabul ediyor ancak bu ödeme yönteminin ticarette kullanımı hala fazla yaygın değil.

Ekonomileri güçlü ülkelerde yönetimler genel olarak kripto paranın kullanımını tamamen yasaklamak yerine bununla ilgili kuralları daha belirgin ve etkili hale getirme çabasında. Ticaretle uğraşanlar arasında ise, bu tür yasakların uygulamasının oldukça zor olduğu görüşü hakim.

Kılıçdaroğlu’ndan eleştiri: “Gece yarısı zorbalığı”

Dün gece geç saatlerde Resmi Gazete’de yayınlanan karara CHP’lilerden tepki sürerken, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu adımı, “gece yarısı zorbalığı” olarak nitelendirdi.

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay yine gece saatlerinde Merkez Bankası başkanını görevden alma kararına da atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla gece yarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur" ifadelerini kullandı.