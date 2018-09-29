Türkiye Krizden McKinsey’yle Çıkabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaların uzun süredir beklediği Yeni Ekonomi Programı’nı 20 Eylül tarihinde açıklarken en önemli hedef olarak 2019 yılında 76 milyar Türk Lirası tasarruf yapmayı ortaya koydu. Bakan Albayrak, bakanlıkların gereksiz harcamalarının engellenmesi, takip edilmesi denetlenmesi için “Maliyet ve Dönüşüm Ofisi” kurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD seyahatinde ona eşlik eden bakanlar arasında yer alan Albayrak, önceki gün Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı’nda bu ofisin ABD merkezli yönetim danışmanlık şirketi McKinsey’le çalışacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı, "Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek" dedi.

Albayrak’ın, Türkiye’nin McKinsey’le çalışma kararını açıklamasının ardından, hem muhalefet partileri sözcüleri tarafından hem de sosyal medyada, Osmanlı İmparatorluğu’nun 2. Abdülhamit döneminde, 1881 yılında dış borç ödemelerinin denetlenmesi için kurulan Düyun-u Umumiye hatırlatması yapıldı.