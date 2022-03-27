Türkiye kucak açtı! Ukrayna - Rusya savaşından kaçan çocukların resimleri görenleri ağlattı

Ukrayna’daki savaştan dolayı ülkelerini terk ederek aileleriyle birlikte Antalya’ya gelen 340 çocuğa eğitimden geri kalmamaları için Konyaaltı Belediyesi destekleriyle Kadın Sanat ve Eğitim Merkezi’nde kurs açıldı. 48 gönüllü Ukraynalı öğretmenin okul öncesinden lise çağındaki gençlere kadar her yaştan Ukraynalı çocuğa ders verdiği kurslara aileleri de gelerek destek oluyor.

ÇİZDİKLERİ RESİMLER PSİKOLOĞU BİLE ETKİLEDİ

Özellikle savaştan psikolojik olarak etkilenen çocukların iç dünyasının ne durumda olduğunun anlaşılması için gönüllü psikologlar tarafından bir test yapıldı. Ukrayna’da yaşarken ailelerinin resimlerinin çizilmesi istenen çocuklar, tank, asker ve gökyüzünden düşen bombaları çizdi.

Bazı çocuklar anne ve babalarını mezarda kanlar içerisinde çizerken, bazıları da ailelerini evin içerisinde gizlenmiş vaziyette çizdi. Yine bir çocuğun çizdiği resimde ise savaşın bitip evine dönmek isteyen bir çocuğun kalp resmi çizdiği ve onu eliyle tuttuğu görüldü.

“POST TRAVMA SENDROMU YAŞIYORLAR”

Çocukların çizdiği resimleri yorumlayan gönüllü Psikolog Irina Chemadurov, savaştan kaçan çocukların iç dünyalarında neler hissettiklerini anlamak adına bir dizi çalışma yaptıklarını anlattı. Chemadurov, “Çocukların ne hissettiklerini, içinde ne gibi duygular taşıdıklarını anlamak için bir pratik yaptık. Sosyalleşmelerine baktık.

Çocuklar, özellikle savaştan çıkan çocukların iç dünyasında şu an Post Travma Sendromu yaşıyorlar. Aileyi çiz diyorlar ama çocuk ailesini ev içerisinde görünmeyecek şekilde çiziyor. Bir resimde de Rus askerinin ailesini öldürdüğünü çiziyor” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ PSİKOLOJİSİNİ DAHA AZ YAŞAMALARINI İSTİYORUZ”

Kursu ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, burada aileler ve çocuklarla sohbet etti. Savaşla birlikte ülkesinden çıkan Ukraynalıların Avrupa ve Türkiye’ye sığındığını belirten Esen, Konyaaltı’na gelen 340 öğrencinin eğitimleri için Ukraynalı gönüllü öğretmenlerle kurs programı hazırladıklarını söyledi.

Çocukların savaş psikolojisini en aza indirmek istediklerini ifade eden Esen, “Hem onların sosyalleşmesi hem eğitim süreçlerinin etkilenmemesi adına okul öncesi eğitimden başlayıp, lise son sınıfa kadar 340 öğrencimize 48 Ukraynalı öğretmenimizle kurslar vererek, eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması amacıyla faaliyet yürütüyoruz. Savaşın psikolojilerini üzerlerinden atmaları çok zor. Ama spor, eğitim, sanat ile o psikolojiyi daha az yaşamalarını istiyoruz. Bu kurslarda hem sosyalleşerek hem de öğretmenleriyle beraber psikolojik destek de alıyorlar” diye konuştu.

UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN YETİM ÇOCUKLAR ANTALYA'YA GELDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi. Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı.

Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya dün akşam gelmesi beklenen uçak, bugün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da otelde kalacakları öğrenildi.

'İKİNCİ GRUBU BEKLİYORUZ'

Ukraynalı yetim çocukları karşılayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya Havalimanı kapısında gazetecilere açıklama yaptı. Büyükelçi Vasyl Bodnar, “Bugün yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek" dedi.

'İLK ETAPTA OTELLERDE KALACAK'

Daha fazla çocuğu ağırlayabileceklerini belirten Bodnar, "Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz, diye düşünüyorum. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz, diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak" diye konuştu.

'POLONYA SINIRINI TRENLE GEÇTİK'

Ukraynalı yetim çocuklardan Nikita, “Gayet iyiyim ve kendimizi iyi hissediyoruz. Polonya sınırını trenle geçtik. 3 saatlik uçak yolcuğuyla Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz" dedi.

OYUNCAK AYISINI BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen yetim çocuklar, işlemlerin ardından kalacakları otele gitmek için bekleyen otobüslere alındı. Kafilede yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, havalimanından otobüse gidene kadar elindeki oyuncak ayısını bir an olsun bırakmadı. Çocuk otobüse bindikten sonra da oyuncağını sıkı sıkı tutu.

Gelen çocukları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün psikososyal destek personeli karşıladı. Çocuklar arasında bulunan down sendromlu bir kız çocuğu da yürürken elini tuttuğu personelin yanından ayrılmadı. Çocukların kalacağı otel ise güvenlik nedeniyle açıklanmadı.

EMİNE ERDOĞAN'IN GİRİŞİMİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesinin ardından Ukrayna'daki yetim çocukların Antalya'ya getirildiği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Emine Erdoğan ile görüşen Zelenska, ülkesindeki yetimhanelerin durumundan bahsederek yardım istedi. Görüşme sonrası Emine Erdoğan'ın girişimiyle çalışma başlatıldı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, çocukların durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bilgi verdi. Bakanlıkların ortak çalışmasıyla ilk etapta Ukrayna'dan tahliye edilen 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi.

(DHA-İHA)



