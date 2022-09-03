Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ve son ayağı Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen final mücadelesine Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü olmak üzere 11 kulüpten 144 golfçü katıldı.

Her ayakta alınan puanlarla genel klasman tablosunun oluşturulduğu turnuvanın final etabında en yüksek puanı toplayan takım TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun şampiyonu olacak.

Golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının desteklenmesi, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmaları ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

