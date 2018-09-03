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Türkiye küresel posta sektöründeki reformlarda öncü rol oynuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Dünya Posta Birliği 2. Olağanüstü Kongresi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Türkiye olarak 2016 yılında Kongre İdari Konsey Başkanlığını devraldık. Bütün dünyada sektörün karar alma mekanizmasına başkanlık ediyoruz. Türkiye dünyada rol belirleyen aktörlerden biri olduğunu gösteriyor"

ADDİS ABABA (AA) - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye'nin dünya posta sektöründeki reform kararlarına liderlik ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı olan Bozgeyik, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da başlayan Dünya Posta Birliği 2. Olağanüstü Kongresi’nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kongrenin, UPU’nun yaklaşık 150 yıllık tarihindeki ikinci olağanüstü kongre olduğunu hatırlatan Bozgeyik, 2016'da İstanbul'da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi'nde alınan reform maddelerinin 5 günlük kongre boyunca tartışılacağını belirtti.

"Sektörün geleceğini burada belirliyoruz." diyen Bozgeyik, posta hizmetleri servisinin dünyanın her yerinde yaşanan dijital dönüşüme ve modern yönetim anlayışına ayak uydurması gerektiğini dile getirdi.

Bozgeyik, "Türkiye olarak 2016 yılında Kongre İdari Konsey Başkanlığını devraldık. Bütün dünyada sektörün karar alma mekanizmasına başkanlık ediyoruz. Türkiye dünyada rol belirleyen aktörlerden biri olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Etkin politikalar üreterek sektörde Türkiye'yi çok daha ileriye götürmeyi amaçladıklarını kaydeden Bozgeyik, "Özellikle e-ticaret alanında yaptığımız iş birlikleriyle Türkiye'nin öncü olmasının önünü açtık." dedi.

Afrika'da daha önce Tunus ve Fas ile iş birliği anlaşmaları imzaladıklarına işaret eden Bozgeyik, kongre sırasında iş birliği olanaklarına ilişkin görüşmelerin de yapıldığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Posta Birliği Etiyopya

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