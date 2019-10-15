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"Türkiye, Kürtleri değil, teröristleri hedef alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı: - "(Barış Pınarı Harekatı ile) Türkiye, Kürtleri değil, PKK ve YPG'li teröristleri hedef alıyor" - "Türkiye, bu operasyonla yerinden edilmiş Arap ve Türkmenlerle birlikte Kürtlere de yardım elini uzatıyor"

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Türkiye, Kürtleri değil, teröristleri hedef alıyor." dedi.

Malezya medyasından New Straits Times gazetesi ve resmi haber ajansı Bernama'ya verdiği mülakatlarda Büyükelçi Kavakcı, Barış Pınarı Harekatı'nın amacını ve harekata ilişkin uluslararası camiada yapılan kara propagandaları değerlendirdi.

Kavakcı, uluslararası medyanın Türkiye'nin Suriye'de Kürtlerle savaştığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Türkiye, bu operasyonla yerinden edilmiş Arap ve Türkmenlerle birlikte Kürtlere de yardım elini uzatıyor." dedi.

Türklerin bu operasyonla Kürtleri Suriye'de yok etmeye çalıştığına yönelik haberlerin kasıtlı olduğunu belirten Kavakcı, "Bunlar gerçeği yansıtan haberler değil. Esasında biz, Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda terörden arındırılmış bir güvenli bölge kuruyoruz." diye konuştu.

Kavakcı, bu harekatın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı doğrultusunda yapıldığının altını çizerek, "Biz insan haklarını şiddetle savunmakla birlikte terör örgütlerinin bölgedeki zulmüne son verirken, hiçbir mültecinin canına zarar gelmemesini temin etmek istiyoruz. Türkiye, Kürtleri değil, PKK ve YPG'li teröristleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları zorla savaşçı olarak yetiştirdiğini hatırlatan Kavakcı, "Sınırımızda herhangi bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemekte kararlıyız." dedi.

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