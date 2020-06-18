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"Türkiye Kuzey Irak'taki üs sayısını artıracak"

18.06.2020 18:57 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki geçici üs bölgelerinin sayısını artırmayı planladığını bildirdi.

Irak, Pençe-Kaplan operasyonu nedeniyle Türkiye'ye nota verdi.Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarını sürdüren Türkiye'nin bölgede kurduğu geçici üslerin sayısını artırmayı planladığı bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan "üst düzey bir Türk yetkili", şu an bölgede 10'dan fazla geçici üsse sahip olunduğunu belirterek "Planımız, temizlenen bölgelerin aynı amaçla kullanımını engellemek üzere geçici üs bölgeleri oluşturmak. Yeni üsler kurulacak" dedi.

Yetkili, Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmak üzere PKK’yı ve lojistik imkanlarını hedef alan operasyonların Iraklı yetkililerle görüşmelerin ardından başlatıldığını da vurguladı. Üst düzey Türk yetkili, operasyon için bir süre belirlenmediğini ve "hedefine ulaşana kadar devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Türkiye 14 ve 17 Haziran tarihlerinde Kuzey Irak'taki PKK lojistik varlık ve kamplarına yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan adında iki operasyon başlatmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pençe-Kaplan operasyonunun başlamasından itibaren geçen yaklaşık 36 saat içinde PKK'ya ait belirlenen 500'den fazla hedefin top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın (çok namlulu roketatar sistemi) yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildiği belirtildi.

Bağdat elçisine nota

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını Salı günü yaptığı açıklamayla kınayan Bağdat, bugün de Ankara'ya nota vererek operasyonlara derhal son verilmesini talep etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Perşembe günü yeniden çağrıldığını ve kendisine "provokatif eylemlerin durudulmasına yönelik sert ifadeler içeren bir nota" verildiğini açıkladı.

Yıldız Salı günü de Irak Dışişlerine çağrılmış, Bağdat Türkiye'nin operasyonlarını "egemenlik ihlali" gerekçesiyle kınamıştı.

Reuters,AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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