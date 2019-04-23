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Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı "Bal Kaymak" filminin gösterimiyle başladı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, Kültür Bakanlığı desteği ve Ensar Vakfının katkılarıyla düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı"nın açılış törenine Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesi ile Türkiye arasında her alandaki mükemmel iş birliğine dikkati çekti.

Film haftasının Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkıda bulunacağını söyleyen Ademi, "Kültür bu alanda güçlü bir aracıdır. Türkiye’nin sinema sektörü oldukça gelişmiş seviyede ve inanıyorum ki bütün katılımcılar hafta boyunca gösterilecek filmlerden keyif alacaklar." diye konuştu.

Türkiye-Kuzey Makedonya Sinema Çalıştayı Koordinatörü Murat Tufan, organizasyonun 4 gün süreceğini ve bu kapsamda ikisi belgesel sekiz filmin gösterileceğini belirtti.

"Bir tanesi çok önemli Göbeklitepe belgeseli. Filmlerimizin yapımcı ve yönetmenleri burada, filmlerden sonra söyleşide bulunacaklar." diyen Tufan, film haftası kapsamında iki ülke arasında sinema alanında iş birliği konularının tartışılacağı bir çalıştayın düzleneceğini aktardı.

Tufan, organizasyonun cuma günü Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrasının konseri ile sona ereceğini söyledi.

"Bal Kaymak" filminin yapımcısı Emir Şerif Yıldız, tamamına yakını Kuzey Makedonya'da çekilen Bal Kaymak filminin izleyiciler tarafından beğenilmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Filmin yönetmeni ve oyuncularının birlikte çalıştıkları dizide ek senaryonun çıkması nedeniyle film haftasına katılamayacaklarını aktaran Yıldız, Kuzey Makedonya’yı, doğal güzelliğini ve insanını çok sevdiklerini sözlerine ekledi.

Tören öncesinde ayrıca Türk Sineması Yeşilçam Film Afişleri Sergisi açıldı.

26 Nisan'a kadar sürecek hafta boyunca, başkent Üsküp'teki Milenyum Sineması, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'deki Uluslararası Maarif Okulları yerleşkelerinde şu filmler gösterilecek:

Semir Aslanyürek'in yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği "Kaos", yönetmenliğini Abdurrahman Öner'in, yapımcılığını ise Arzu Şenses Öner'in yaptığı "Aydede", Kudret Sabancı yönetmenliğindeki "Hürkuş", Murat Düzgünoğlu yönetmenliğindeki "Halef" ve Zülfikar Kürüm yönetmenliğindeki "Bütün Saadetler Mümkündür"

Bunların yanı sıra Prof. Dr. Oğuz Makal'ın kaleme aldığı "Göbeklitepe" ve Sali Saliyi'nin yazdığı "Tambur" belgeselleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı
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Film haftası Kuzey Makedonya Sinema Çalıştayı

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