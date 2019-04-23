Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı "Bal Kaymak" filminin gösterimiyle başladı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, Kültür Bakanlığı desteği ve Ensar Vakfının katkılarıyla düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı"nın açılış törenine Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesi ile Türkiye arasında her alandaki mükemmel iş birliğine dikkati çekti.

Film haftasının Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkıda bulunacağını söyleyen Ademi, "Kültür bu alanda güçlü bir aracıdır. Türkiye’nin sinema sektörü oldukça gelişmiş seviyede ve inanıyorum ki bütün katılımcılar hafta boyunca gösterilecek filmlerden keyif alacaklar." diye konuştu.

Türkiye-Kuzey Makedonya Sinema Çalıştayı Koordinatörü Murat Tufan, organizasyonun 4 gün süreceğini ve bu kapsamda ikisi belgesel sekiz filmin gösterileceğini belirtti.