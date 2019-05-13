Türkiye, Kuzey Makedonya Yörüklerini sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) ramazan yardımları kapsamında, Kuzey Makedonya'nın doğusunda Osmanlı döneminden beri kimlik ve kültürlerini koruyarak yaşayan Yörüklere gıda kolisi ulaştırıldı.

Bu yıl "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan vakıf gönüllüleri, Kuzey Makedonya'da başta Üsküp olmak üzere hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Vakıf ekipleri, Osmanlı döneminde buraya yerleşen ve ülkenin doğusundaki yerleşim yerlerinde kimliklerini ve kültürlerini koruyarak yaşayan Yörüklere ulaştı.

Türkiye'deki din kardeşlerinin selamını ve yardımlarını yüzlerce kilometre uzaktaki soydaşlara ulaştıran ekipler, gıda paketlerini tek tek ailelere teslim etti, çocukları ise balon ve şekerle sevindirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan sevincini Kuzey Makedonya'daki soydaşlarla idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 2,5 yıldır ülkede görev yaptığını belirten Alkan, şunları kaydetti: