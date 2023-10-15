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TÜRKİYE LETONYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM

15.10.2023 12:18 | Son Güncelleme:
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Türkiye Letonya maçı şifresiz canlı izleme ekranı bilgisi merak ediliyor. A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Letonya ile mücadele edecek. Futbolseverler milli maçın detaylarına dair araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte milli maç canlı anlatım ekranı

Türkiye Letonya maçı canlı izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Milli maçları yakından takip eden vatandaşlar Türkiye Letonya maçı öncesi maç hakkındaki detaylı bilgileri araştırıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında A Milli Takım deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. D Grubu 7. maçınca Türkiye Letonya'yı konuk edecek. Milli maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleş. İşte Türkiye Letonya maçı hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Letonya müsabakası 15 Ekim 2023 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

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TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya maçı TRT 1 ekranında canlı yayınlanacak.

Türkiye Letonya maçını Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE LETONYA CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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TÜRKİYE PUAN DURUMU

Puan durumu;

1- Türkiye - 13 puan

2- Hırvatistan - 10 puan(-1)

3- Ermenistan - 7 puan

4- Galler - 7 puan(-1)

5- Letonya - 3 puan

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