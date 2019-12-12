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Türkiye-Libya anlaşması BM’ye sunuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz’deki yetki alanlarıyla ilgili anlaşma tescil için BM’ye gönderildi.

Türkiye-Libya anlaşması BM’ye sunuldu

Konunun Brüksel’deki AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesine de yansıması bekleniyor.Türkiye, Libya ile 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı tescil için Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi.

Anadolu Ajansı ve Reuters haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre 8 Aralık'ta yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi amacıyla BM'ye bildirimde bulunuldu.

Anlaşma, Türkiye ile Libya'nın zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip bölgede ortak arama çalışmaları yapmasına imkan tanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Kıta sahanlığımızda bizden izinsiz çalışma yapan olursa engelleriz" demiş, ardından Libya ile imzalanan anlaşmanın muharip güç göndermeyi kapsamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Libya'dan bu yönde bir talep gelmesi durumunda değerlendirilebileceği" yönündeki açıklamalarına işaret etmişti.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın devletler hukukuna aykırı olduğunu savunan Yunanistan ise BM'ye şikayet girişiminde bulunacağını açıklamıştı. Atina yönetimi Libya hükümetini "düzenbazlık"la suçlayarak Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı. Yunanistan, anlaşmada Girit'e teğet geçen hattın kendi kıta sahanlığını ihlal ettiğini savunuyor.

Konu AB liderler zirvesinin de gündeminde

Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın bugün Brüksel'de başlayan iki günlük Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine de yansıması bekleniyor. Reuters haber ajansı, zirve sonuç bildirgesinde AB liderlerinin Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı "devletler hukukuna aykırı" diye nitelendireceğini bildirdi. Reuters'ın ele geçirdiği taslakta, "Türkiye-Libya arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik mutabakat muhtırasının üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve BM Deniz Hukuku ile bağdaşmadığı" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

Bildiri taslağında ayrıca, "AB Konseyi'nin Türkiye'nin bu yöndeki faaliyetleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışmasını bir kez daha net bir şekilde teyit ettiği"ne yer veriliyor.

rtr,AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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