Türkiye Libya Anlaşmasını BM'ye Taşıdı

Türkiye, Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümetiyle imzaladığı, Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla, güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmaları onay için Birleşmiş Milletler’e gönderdi. Reuters Haber Ajansı bu haberini adını açıklamadığı bir Türk diplomata dayandırdı.

Türkiye, Yunanistan’ın karşı çıktığı anlaşmaların uluslararası hukukla uyumlu ve Türkiye’nin haklarını savunmaya yönelik olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu anlaşmalarla birlikte Libya ve Türkiye’nin bölgede ortak doğal kaynak arama faaliyetlerine girişeceğini söylemişti.

Yunanistan, anlaşmaya tepki olarak Libya Büyükelçisi’ni ülkeden gönderme kararı aldı. Türkiye, anlaşmaları onay için Birleşmiş Milletler’e gönderirken Yunanistan söz konusu durumun uluslararası hukuk ve ülkelerarası anlaşmalara aykırılık teşkil ettiğini savunuyor.

Avrupa Birliği’nin de bugün anlaşmaya ilişkin olarak bir açıklama yapması bekleniyor. Yunanistan AB’den anlaşmayı reddetmesini istiyor. Reuters Haber Ajansı AB’nin yapacağı açıklamayla anlaşmaları kabul etmemesinin beklendiğini duyurmuştu.

