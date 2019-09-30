Türkiye-Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu

Serdal ALTINTEPE-Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de tekstil ve döviz bürosu işleriyle uğraşan Kaddafi'nin generali olduğu belirtilen kişinin oğlu, iş adamı A.İ.N.'in Libya'da rehin alınan yakın akrabası, Türk polisinin çalışması sonunda kurtarıldı. Libya- Türkiye hattında 7 saatlik operasyonun Türk iş birlikçisinin yakalanma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaddafi'nin generali olan kişinin oğlu olan iş adamı A. İ. N. (30), babasının Libya'da öldürülmesinin ardından Türkiye'ye yerleşti. Tekstil ve döviz işiyle uğraşan A.İ.N., Laleli'de bir döviz bürosu açtı. Yaklaşık 2 ay önce A.İ.N'nin Libya'da bulunan bir yakın akrabası oradaki bir silahlı grup tarafından kaçırılarak rehin alındı. A. İ. N'den 20 bin dolar fidye istedi. Yakın akrabasının canından endişe eden iş adamı, istenen 20 bin dolarlık fidyeyi ödeyerek kurtardı.

İKİNCİ DEFA KAÇIRDILAR , 800 BİN DOLAR İSTEDİLER

20 bin doları alan silahlı grup, iş adamının yakın akrabasını bir süre sonra tekrar kaçırarak bu sefer 800 bin dolar fidye istedi. Bu parayı ödeyemeyen ve yakın akrabasının hayatından da endişe eden iş adamı fidyecilere 70 bin dolar teklif ederek anlaştı. İş adamı A.İ.N., 27 Eylül Cumartesi günü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı.