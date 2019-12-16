Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklif Dışişleri Komisyonunda

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, bakanlık sunumunun ardından basın mensuplarının dışarı çıkartılmasının demokratik bir süreç olmadığını iddia ederek, "Yürütmenin görüşleri burada ifade ediliyor; muhalefetin tespitleri, uyarıları basına hiçbir şekilde yansımıyor, bu yansımalar dolaylı oluyor." dedi.

Bozkır, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Libya ile varılan mutabakatın ikinci ayağı olan güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının ele alınacağını söyledi.

Hafter'in saldırıları nedeniyle daha da derinleşen krize çözüm bulunması amacıyla Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır ve Türkiye'nin yanı sıra BM Genel Sekreteri Libya özel temsilcisi, Avrupa Birliği ve Arap Ligi'nin katılımıyla üst düzeyli toplantılar düzenlendiğini anlatan Kaymakcı, "Bu süreçte Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve kapsayıcı siyasi sürecin yeniden başlatılması hedeflendi. Diplomatik çabalarda mesafe katedilmişken Hafter kendi konumunu güçlendirmek için daha önceki diplomatik çabaları sabote ettiği gibi bu defa da saldırılarını artırmış görünüyor. Hafter, unsurlarının en son 12 Aralık'tan bu yana 4 kez Trablus'a yönelik taarruz emri vermesi ve Trablus'u ele geçirinceye kadar durmayacağı yönündeki açıklamaları, durumun ciddiyetini gösteriyor." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Libya'da 2011'de yönetim değişikliği olduğunu, ülkede bir iç savaş sürecinin yaşandığını dile getirdi. Libya'da taraflar arasında bir uzlaşı sağlanması için BM öncülüğünde 17 Aralık 2015'te Libya siyasi anlaşmasının imzalandığını anımsatan Kaymakçı, Türkiye'nin bu anlaşmanın imzalanmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Türkiye'nin de telkinleri doğrultusunda Berlin'de yürütülen sürece olumlu yaklaşarak iş birliği yapmaya niyetli olduğunu aktaran Kaymakcı, yürütülen diplomatik girişimlerde Türkiye olarak kendilerine destek verdiklerini belirtti.

Kaymakcı, Hafter'in, uluslararası toplumun yürüttüğü çabaları hiçe sayarak uzlaşmasız tutumunu ve saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Libya tarafından güvenlik ve askeri iş birliğimizi artırma talepleri geldi. Zaten belli bir çalışmamız vardı, bunların hızlandırılması söz konusu oldu. Bizim Libya ile 2012'de imzaladığımız askeri eğitim iş birliğimiz var. Bu anlaşma, 2013'ten bu yana yürürlükte. Bu anlaşmanın kapsamının genişletilmesi, daha etkin hale getirilmesi için özellikle Libya'nın talebi üzerine mevcut anlaşmayı biraz genişletme ihtiyacı duyduk.

27 Kasım'da imzalanan mutabakat muhtırası üzerinde bir anlaşma sağladık. Mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesiyle birlikte güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizmle, yasa dışı göçle mücadele, lojistik alanında iş birliği, haritacılık alanında iş birliği ile askeri planlama, tecrübe aktarımı, talep olması halinde karşılıklı savunma güvenlik ofisi kurulması gibi konularda Libya ile iş birliğimizin daha ileri seviyelere taşınmasının hukuki altyapısının oluşturulacağına inanıyoruz."