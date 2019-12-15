Türkiye-Libya Askeri Mutabakat Metni TBMM'de

Bu arada bu gelişmelerin yaşandığı sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’la Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mutabakatın onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtti ancak mutabakatın TBMM’de ne zaman oylanacağı henüz netlik kazanmadı.

Askeri işbirliğini arttırmayı amaçlayan mutabakata göre Trablus askeri araçlar, silahlar Türkiye’den isteyebilecek. Ayrıca istihbarat paylaşımı da gerçekleştirilecek.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğini arttırmayı amaçlayan ikinci mutabakatla Akdeniz’de gerilimin daha da artabileceği, Türk güçlerin Halife Hafter’e bağlı Libya’nın doğusundaki güçlerle karşı karşıya gelme riskini arttırabileceği yorumları yapılıyor.

Geçen Perşembe günü Hafter, güçlerine Trablus’a doğru ilerleme emri vermis ve bunun son savaş olacağını kaydetmişti.

CHP’den tepki

Gelişmelere CHP’den tepki var.

CHP milltevekili Utku Çakırözer Reuters’a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderme ihtimalini gündeme getirmesi endişe verici.

Çakırözer’e göre Türkiye yeni bir maceraya girmemeli ve AKP hükümeti Libya’daki savaşta taraf olmamalı.

Atina’dan tepki

Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı deniz mutabakatı anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan Dışişleri Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Ethnos gazetesine yaptığı açıklamada, “Türkiye tercihini yapmalı, ya bölgede sorun yaratan rolünü oynamaya devam ederek tecrit olacak ya da bundan böyle iyi bir komşu gibi davranacak” dedi.

