HABER

Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklif TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 23:39 | Son Güncelleme

Mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu - Teklifin gerekçesinden: - "Mutabakat Muhtırası ile tarafların egemenliği ve eşitliğine karşılıklı saygı temelinde güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır"

Türkiye ile Libya Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin genel gerekçesinde, mutabakat muhtırasının 27 Kasım 2019'da İstanbul’da imzalandığı anımsatıldı.

Mutabakat Muhtırası ile tarafların egemenliği ve eşitliğine karşılıklı saygı temelinde güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Bu maksatla Mutabakat Muhtırası, güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizmle ve yasa dışı göç ile mücadele, lojistik ve haritacılık alanlarında iş birliği ile askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde karşılıklı savunma ve güvenlik iş birliği ofisi kurulmasına ilişkin hükümler ihtiva etmektedir."

Mutabakat Muhtırası'nın taraflar arasındaki mevcut tarihi dostluk ilişkilerinin uluslararası kurallar ve anlaşmalara uygun olarak geliştirilmesini sağlayacağı ifade edildi.

- Güvenlik ve Askeri İş Birliği Alanları

Mutabakat Muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.

Mutabakat Muhtırası aynı zamanda, güvenlik ve askeri eğitim ile öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava sınırlarının güvenliği, narko terör ve kaçakçılık ile mücadele, EYP/PMİ harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile tecrübe mübadelesi ve müşterek harekatlar yürütme, farklı alanlarda iş birliği ve taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini içeriyor.

Mutabakat Muhtırası, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımını kapsıyor.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
'Saldırıya en çok ben üzüldüm''Saldırıya en çok ben üzüldüm'
'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!
Anahtar Kelimeler:
askeri iş birliği kanun teklifi Libya Mutabakat Metni Türkiye

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Diğer Haberler
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm

'Saldırıya en çok ben üzüldüm'

Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'yle ilişkin açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

MHP'den Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama! Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.