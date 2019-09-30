Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

İddiaya göre öldürülen devrik Libya Lideri Kaddafi’nin generallerinden birinin oğlu olan Abdalnasser İbrahim Naili (30), ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle 2 yıl önce kaçarak Türkiye’ye yerleşti. İstanbul’da tekstil ve döviz bürosu işleten El-Naili’nin Libyalı iş adamı olan yakını, 20 bin dolar fidye için iki ay önce silahlı kişilerce kaçırılarak rehin alındı. Libya’da iş adamını kaçıran şahısları, Türkiye’deki bağlantıları üzerinden Abdalnasser İbrahim Naili’ye ulaşarak fidye istedi. El-Naili, zanlıların istediği 20 bin doları örgütün Türkiye’deki bağlantılarına teslim ederek yakınının serbest kalmasını sağladı.

Ancak fidyeciler aynı iş adamını 2 ay sonra tekrar kaçırarak bu kez 800 bin dolar istedi. Libya’da kaçırılan kişinin İstanbul’da yaşayan akrabasına Cumartesi günü haber göndererek, para ödenmediği taktirde kaçırdıkları akrabasının öldürüleceği bilgisini gönderdi.

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Abdalnasser İbrahim Naili, silahlı kişilerce telefonda pazarlık yaparak istenen fidye miktarını 70 bin dolara kadar düşürdü. Karşı taraf bunun üzerine İstanbul’daki bağlantılarını devreye sokarak El-Naili’den talep ettikleri parayı gelen kişilere vermesini istedi. Fidyenin ödenmesi için 28 Eylül Cumartesi günü döviz bürosuna randevu veren Libyalı iş adamı, ardından durumu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise durumu anlattı.