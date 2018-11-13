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Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "(Libya Konferansı) Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor" - "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayriresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır"

PALERMO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekildiğini açıkladı.

Konferansın yapıldığı Palermo kentindeki otelde basın mensuplarına konuşan Oktay, "Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emrivakisiyle bazıları İtalyan ev sahipliğini suistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya'da istikrar sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Oktay, Libya'nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı olduğunu belirterek "Diğerlerinin aksine biz, Libya'daki ve bölgesel tüm aktörlerle geniş diyaloğa açığız. Libya'daki mevcut zorlu durumda sorumluluğu bulunanların ülkenin düzelmesine herhangi bir olumlu katkı yapmaları mümkün değildir." diye konuştu.

Türkiye'nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlamasının mümkün olmadığına dikkati çeken Oktay, "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayriresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fuat oktay İtalya Türkiye

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