Türkiye Libya'da güç dengelerini değiştirdi

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle kaosa sürüklenen ülke, 2014 yılından bu yana iki ayrı hükümetin kontrolündeki bölgelere bölünmüş durumda: Türkiye'nin siyasi ve askeri destek verdiği Fayiz es-Serrac liderliğindeki Trablus merkezli UMH İtalya ve Katar'ın da desteğine sahip. General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri ise Tobruk merkezli hükümeti destekliyor ve ülkenin petrol zengini doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor. Hafter, Fransa, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Rusya tarafından da destekleniyor.

Uzmanlar art arda askeri yenilgilerle karşılaşan Hafter'in seçeneklerinin azaldığına işaret ediyor.Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus merkezli hükümete karşı geçen yıl Nisan ayında başlattıkları taarruzda önemli kazanımlar elde edemedi. BM'nin meşru hükümet olarak tanıdığı ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) çeşitli bölgelerde Hafter'in birliklerinin ilerleyişini durdurmakla kalmadı, yer yer geri püskürtmeyi de başardı.

Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Libya uzmanı Tarek Megerisi, Libya iç savaşının seyrinde çok ani ve hızlı bir değişime tanık olunduğunu belirterek bu değişimin hem Libya modelinin genelinde hem de güçler dengesinde kendini gösterdiğini kaydediyor.

Türkiye'nin batıdaki Serrac'a bağlı birliklere son aylarda verdiği teknolojik ve taktik destek ise Hafter'in ilerleyişini durdurdu, hatta bazı stratejik bölgelerde Hafter birliklerinin gerilemesine yol açtı.

Hafter birliklerinin geçen yıl Nisan ayında Trablus'a doğudan başlattıkları taarruza Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) havadan, Rus milislerin de muharip güç olarak destek verdiği biliniyor. "Wagner Grubu" olarak bilinen Rus paramiliter güçlerin Moskova yönetimiyle bağlantıları hala tartışmalı. Birleşmiş Milletler'in dün kamuoyuna yansıyan gizli ibareli bir raporuna gore Libya'da Wagner Grubuna bağlı 800 ila bin 200 paralı asker Hafter saflarında savaşıyor.

Türkiye geçen yıl 27 Kasım'da Libya'daki UMH hükümetiyle "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" ve "Güvenlik ve Askeri İşbirliği" alanlarında iki mutabakata imza atmıştı.

Bu mutabakatlar Nisan ayında meyve vermeye başladı. Serrac birlikleri geçen ay sahada önemli başarılara imza attı. Bu strateji kapsamında konuşlandırılan yeni hava savunma sistemleriyle Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kapsamlı ve yoğun hava saldırılarının önü açıldı. Bu da Hafter'in ikmal olanaklarıyla BAE'nin kendi İHA operasyonlarını felce uğrattı.

UMH batı sahil şeridini yeniden ele geçirdi

Bunun sonucunda Türkiye destekli UMH birlikleri karada önemli kazanımlar elde etti, Tunus sınırıyla Trablus arasındaki batı sahil şeridinin kontrolünü yeniden ele geçiren UMH, Hafter'in Trablus'a yönelik taarruzda yararlandığı, ülkenin en önemli ikinci askeri üssü olan Vatiyye hava üssünü ve Trablus'un güneyindeki Tarhuna kasabasını da geri aldı.

UMH, Suriye'den gelen yaklaşık 4 bin paralı askerin de yardımıyla Trablus cephesinde de istikrarlı ilerleme kaydetti. Analistler, Türkiye'nin bu müdahaleyle, Libya'da BAE'yi devre dışı bırakabileceğini ve Hafter'in Trablus'a ilerlemesine izin vermeyeceğini gösterdiği değerlendirmesinde bulunuyor.