"Türkiye, Libya'da halkın ve meşru aktörlerin yanında yer alıyor"

Hafter'in 4 Nisan’da Trablus’a saldırısında 3 gün içerisinde Trablus’u ele geçireceğini söylemesine rağmen başarısız olduğunu hatırlatan Kekilli, uluslararası aktörler ve Türkiye tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Trablus'u tüm gücüyle müdafaa etmeye çalıştığını ifade etti. Kekilli, "Hafter, ramazandan sonra Gıryan’daki ana karargahını bütün silah ve lojistiği bırakarak terk etmek zorunda kaldı. Bu Hafter açısından oldukça büyük bir hezimet." diye konuştu.

Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası aktörlerin Libya'da yaşanan gerilime göz yumduğunu, Libya'nın doğusundaki milis güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için yeniden operasyon hazırlığında olduğunu ve Türkiye'nin başından beri ülkedeki meşru aktörleri desteklediğini söyledi.

MEHMET ALACA - SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli, 2011'deki Libya devriminin başından bu yana Türkiye'nin pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirterek, "Türkiye her zaman Libya halkının ve halkı temsil eden meşru aktörlerin yanında yer almıştır." dedi.

"Hafter güçlerinin Çin yapımı insansız hava araçlarına (İHA) sahip olduğu, İHA'ların bir kalkışta 12 bomba bırakabildiği ve havada uzun süre kalabildiği biliniyor. Dolayısıyla Hafter’in askeri üssünden havalanarak İHA’ların Trablus'un üzerinde sürekli uçtuğu, sahadaki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler arasında. Bu durum, kara üstünlüğü kendilerinde olmasına rağmen Trablus’taki meşru hükümeti endişelendiriyor."

Trablus’un düşmesinin kısa vadede olası görünmediğine işaret eden Kekilli, ülkede kara savunmasında üstünlüğün meşru güçlerde, hava saldırılarında ise Hafter’e bağlı güçlerde olduğunun altını çizdi. Kekilli, şöyle devam etti:

Kekilli, Hafter'in Trablus’taki etkinliğini ciddi ölçüde kaybettiğine değinerek, "Hafter'le birlikte hareket eden Kani Taburu hala Trablus’un içine yönelik saldırılarını sürdürüyor ama Trablus’taki meşru aktörler Tarhuna halkıyla illegal Kani birliklerinin tasfiye edilmesi için müzakere ediyor." ifadelerini kullandı.

Hafter'in Trablus’a yönelik bir kara saldırısına hazırlandığı yönünde genel kanaat olduğunu belirten Kekilli, "Olası bir kara saldırısı için Hafter'in Sudan ve Mısır’dan yaklaşık bin paralı asker temin ettiği yönündeki bilgileri sahadaki kaynaklarımız teyit ediyor." şeklinde konuştu.

- "Libya'da Türkiye'nin pozisyonunda değişiklik yok"

Kekilli, Libya devriminin başından bu yana Türkiye'nin pozisyonunda bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Türkiye her zaman Libya halkının ve halkı temsil eden meşru aktörlerin yanında yer almıştır." dedi.

Türkiye'nin 2011’de Libya halkını temsil eden Geçiş Konseyi’nin, 2012’de ise seçimle iktidara gelen Milli Genel Kongre’nin yanında yer aldığını hatırlatan Kekilli, 2014’te de çatışmaların sona ermesi için Libya’da tüm taraflara çağrıda bulunulduğunu ifade etti.

Kekilli, ayrıca, Ankara'nın 2014'ün sonunda Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında başlayan müzakerelerde tüm taraflara müzakerelere katılma çağrısında bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, 2015’in sonunda bu müzakereler sonunda ortaya çıkan Libya Siyasi Anlaşması'nı desteklemiştir ve anlaşmadan doğan Başkanlık Konseyi’ni bütün küresel aktörlerle birlikte tanımıştır." dedi.