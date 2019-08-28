Libya’daki krizi askeri yöntemlerle çözmenin ülkenin istikrarına zarar verdiğini aktaran İşler, "Türkiye, ülkede siyasi çözümün sağlanması için uluslararası hukuka dayanarak Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Başkanlık Meclisi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği yapmaktadır." dedi.

İşler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Libya'daki krizi askeri yöntemlerle çözmeye çalışan taraflara karşı siyasi geçişin sağlanması için çözüm aradığını söyledi.

SETA'nın konferans salonundaki panele Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler, SETA Araştırmacısı Emrah Kekilli, Libya Kalkınma ve Yeniden Entegrasyon Programı (LPRD) Başkanı Mustafa Sagızlı, Bayan Araştırma Merkezi Direktörü Nazar Kraikish, Libyalı gazeteci Naeem Al Shaibi ve araştırmacı Khairi Khanger katıldı.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), "İç Ayrılıklar ve Bölgesel Saflaşma Arasında Trablus Savaşı" başlıklı panel düzenledi.

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Türkiye, Libya'da meşru aktörlerin yanında yer almayı tercih etti. Çünkü Türkiye, bölge istikrarının, halkların taleplerini dikkate alan bir siyasi düzenden geçeceğine inanmaktadır." dedi.

İşler, Halife Hafter'in Mayıs 2014’ten beri Libya'nın krize sürüklenmesinin sorumlusu olduğunun ve 2016’dan bu yana siyasi çözüm yollarını tıkadığının altını çizerek, "Tüm ulusal ve uluslararası kanunlara göre Hafter güçlerinin meşru olmayan milislerden ibaret olmasına rağmen, bazıları onu terörle mücadelede bir ortak olarak takdim etme arayışı içerisinde oldu." diye konuştu.

Hafter'in Trablus'a yönelik son saldırısını hatırlatan İşler, bu saldırının, Hafter'i terörle mücadelede ortak olarak görenlerin yanıldığını ortaya koyduğunu belirtti.

İşler, Hafter güçlerinin terörle mücadeleyi bahane ederek 2017 ve 2018'de Başkanlık Meclisi'ne saldırılarda bulunduğunu aktardı.

Uluslararası kamuoyunun Hafter'in saldırıları karşısında sessiz kaldığını kaydeden İşler, bunun, Hafter'in Türk vatandaşlarını kaçırma gibi açık bir terör eylemine cesaret etmesine yol açtığını dile getirdi.

- Libya'da Türkiye'nin rolü

Emrullah İşler, Türkiye’nin Libya'daki meşru aktörlerin taleplerini uluslararası hukuk çerçevesinde yanıtsız bırakmadığını belirterek, "Türkiye, Libya'da meşru aktörlerin yanında yer almayı tercih etti. Çünkü Türkiye, bölge istikrarının, halkların taleplerini dikkate alan bir siyasi düzenden geçeceğine inanmaktadır." ifadelerini kullandı.