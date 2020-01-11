Türkiye Libya’daki Ateşkes İçin Rusya’nın Devreye Girmesini Bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Libya’da ateşkes ilan edilmesi çağrısı, bu gece yarısı itibariyle doluyor. Ancak ülkenin büyük bölümünü elinde tutan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti üzerindeki baskısını arttıran Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter, bu çağrıyı reddetti. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra dün de Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu’nun en büyük destekçilerinden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Ell Sisi’yle görüşen Rusya liderinden devreye girmesini bekliyor. Çavuşoğlu: ‘‘Biz üzerimize düşeni yaptık, Rusya’dan Hafter’i ikna etmesini bekliyoruz’’ Bugün Gana Dışişleri Bakanı’yla yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Putin-Erdoğan görüşmesine sadık kalarak Trablus hükümetini ikna ettiğini hatırlattı. Dışişleri Bakanı, ‘‘Mutabakata göre, biz şu andaki tek meşru yönetimi bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter’i bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Ve biz üzerimize düşeni yaptık. Daha o akşam ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi, dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz, iki devlet başkanının da dediği gibi Hafter’i de ikna etmeleri. Bunu bozmaya çalışan bazı ülkeler de var. Avrupa’dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için çaba sarf ediyor’’ dedi.

Türkiye’nin Berlin Süreci’ne katkı sağlamayı devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, meşruiyeti olmadığını dile getirdiği Hafter’in ateşkese riayet etmesi gerektiğini bundan sonra da siyasi sürecin gündeme geleceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, ateşkesin gerçekleşmemesi halinde Türkiye’nin ne yapacağı konusunda açıklamada bulunmadı. Dr. Doğan: ‘‘Türkiye’nin A Planı ateşkes ama ateşkes olmazsa doğrudan Libya’da savaşa girmesi kolay değil’’ Peki Türkiye böyle bir konuda ne yapabilir? İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Görkem Doğan, Türkiye’nin A Planı’nın Suriye’de çözüm için Rusya’yla kotardığı Astana Süreci’nin benzerini Rusya’da gerçekleştirmek olduğu görüşünde. VOA Türkçe’de değerlendirmelerde bulunan Dr. Doğan, ‘‘Ancak Türkiye’nin bu A Planı’nı gerçekleşmesi pek kolay değil. Ziya Libya’daki durum, Suriye’den çok farklı. Evet Suriye’de İran’ın da etkisi vardı ama yine de Rusya, Esad’ı ayakta tutan ana aktördü. Aynı Rusya’nın Libya’da Hafter üzerinde etkisi biliniyor. Libya Ulusal Ordusu Komutanı, Rusça biliyor, SSCB’de askeri eğitim almış. Bu doğru. Ama Çad Savaşı’nı kaybedince uzun süre ABD’de kaldı. Bunun dışında Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’nın doğu komşusu Mısır ve ülkede uzun zamandır etkisi olan Fransa da Hafter’i destekliyor. Rusya, Hafter’i ikna etmeye çalışıyor olsa da diğer aktörleri ikna etmesi kolay olmayacak. Dolayısıyla Suriye’de Putin’i ikna edince konuyu çözebiliyordun ama aynısını Libya’da gerçekleştirmek neredeyse imkansız. Peki Türkiye, ateşkes süresi dolduktan sonra bir askeri güç ortaya koyabilir mi? Yani Trablus’u korumak için savaşa girmek. Ne kadar istese de bu çok kolay değil. Hava harekatı için sürekli tanker uçakları Akdeniz’de hareket halinde olması gerekecek. Tunus’tan beklenen destek gelmedi. Türkiye, donanmayı Misrata’ya gönderse, Mısır donanmasının ne yapacağı bilinmiyor. Çok zorlu bir denklem’’ diyor.