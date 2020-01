Türkiye Libya’daki Ateşkes İçin Rusya’nın Devreye Girmesini Bekliyor

Dışişleri Bakanı, ‘‘Mutabakata göre, biz şu andaki tek meşru yönetimi bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter’i bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Ve biz üzerimize düşeni yaptık. Daha o akşam ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi, dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz, iki devlet başkanının da dediği gibi Hafter’i de ikna etmeleri. Bunu bozmaya çalışan bazı ülkeler de var. Avrupa’dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için çaba sarf ediyor’’ dedi.

Türker Ertürk: ‘‘Türkiye taraf olmamalı arabulucu olmalı’’’

Harp akademisinde çok sayıda Libyalı deniz subayı ile birlikte görev yaptığını ve bu nedenle bu ülkeyi uzun yıllardır yakından takip ettiğini söyleyen Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, Türkiye’nin taraf olmaktan vazgeçerek arabulucu role dönmesi gerektiğini bunun hala mümkün olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’ye konuşan emekli tuğamiral, ‘‘Türkiye, zaten vekalet savaşçılarını tezkere öncesi göndermişti, lojistik destek de veriyordu. Ateşkes saati dolduktan sonra da bu durumu bu şekilde devam eder ancak Libya’ya asker göndermek büyük bir hata. Türkiye’ye düşen emperyalizm destekli bu iç savaşta taraf olmamak, arabulucu olmak. Bu avantaja sahip tek ülke Türkiye. Libya’da koramiral oramiral rütbesinde arkadaşlarım var. Taraf olduğumuz hükümet, İhvancı ve ülkenin yüzde 6’sına hakim. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı bir yapıya destek veriyoruz. Mutabakat hükümeti, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’nı her an iktidar çökebilir bunu engellemek için ‘Türkiye’den asker gelsin’ diye imzaladı. Türkiye’deki iktidar için mili proje olarak satabilmek için bunu uydurdular. Bu çok yanlış. Hafter’i destekleyen Körfez ülkeleri Katar için onları destekliyor. Bu saatten sonra da Türkiye arabulucu pozisyonuna dönebilir. Siyasette her şey mümkün yeni koşular olabilir. Bunun için önce asker göndermeyi durdurmak gerekir’’ dedi.