HABER

Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Libya'nın istikrar ve refahı bakımından anahtar konuma sahip bu kuruma yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Türkiye, Trablus'ta Libya Ulusal Petrol Kurumunda (NCO) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın istikrar ve refahı bakımından anahtar konuma sahip bu kuruma yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Petrol Şirketi (NOC) binasında dün meydana gelen terör saldırısında ölen ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Libya Hükümeti ile kardeş Libya halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

PARTNERKadir’in dönüşüKadir’in dönüşü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün rüzgar testindeUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün rüzgar testinde
Günlük burç yorumları: 11 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 11 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kınama Libya terör Türkiye

En Çok Okunan Haberler

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Çocuğumu yerde görünce ben de başka camdan atladım’

‘Çocuğumu yerde görünce ben de başka camdan atladım’

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca cinsel istismarda bulunmuş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca cinsel istismarda bulunmuş

Gaziantep’te 220 bin liralık tanıtım filmi tartışması

Gaziantep’te 220 bin liralık tanıtım filmi tartışması

Bağ evinde basılmışlardı! Üzerlerinde Erdoğan'a hakaret metinleri çıktı

Bağ evinde basılmışlardı! Üzerlerinde Erdoğan'a hakaret metinleri çıktı

Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke, Eyfel Kulesi’nin olduğu ülke hangisidir? (Hadi İpucu 11 Eylül 12.30)

Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke, Eyfel Kulesi’nin olduğu ülke hangisidir? (Hadi İpucu 11 Eylül 12.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün rüzgar testinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün rüzgar testinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.