Türkiye Libya'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Trablus'ta Libya Ulusal Petrol Kurumunda (NCO) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın istikrar ve refahı bakımından anahtar konuma sahip bu kuruma yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Petrol Şirketi (NOC) binasında dün meydana gelen terör saldırısında ölen ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Libya Hükümeti ile kardeş Libya halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

