Türkiye Libya'ya yüzer elektrik santrali gönderiyor

Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership, şirket verilerine göre 25 gemiyle dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip. Afrika'dan Asya'ya 15 noktada elektrik üreten yüzer santraller, Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Gine, Gine Bissau, Senegal ve Lübnan gibi birçok ülkenin elektrik üretiminin yüzde 10 ila yüzde 100'lük kısmını karşılıyor.

Şirket Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, Libya'ya 30 gün içinde 1000 megawatt elektrik sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Libya'da günlük elektrik kesintilerinin 10 saati bulduğunu kaydeden Harezi, yüzer elektrik santralleri ile hızlı ve ekonomik bir şekilde 24 saat güvenli elektrik sağlayabileceklerini belirtti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu da üretime başlanabilmesi için bölge ülkeleriyle görüşüldüğünü açıkladı.Türkiye'nin Libya ile enerji sektöründe işbirliği atılımı kapsamında Karadeniz Holding'in ülkeye yüzer elektrik santrali (powership) göndermek için görüşmeler yürüttüğü açıklandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 17 Haziran Çarşamba günü Trablus'a düzenlediği sürpriz ziyarette Ulusal Mutabakat Hükümeti ile başta elektrik olmak üzere enerji işbirliği konusu da gündeme gelmişti.

Türk medyasında yer alan haberlerde Ticaret Bakanlığı'nın Karadeniz Holding Karpowership'in yanı sıra Çalık Enerji ve Aksa Enerji'den de Libya'daki mevcut elektrik sorununun çözümü için proje önerileri sunmasını istediği bildirilmişti. Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership'in Libya'ya yüzer santral göndermesi, Aksa ve Çalık Enerji şirketlerinin de elektrik santrali inşa, altyapı ve dağıtım hizmetleri vermesi planlanıyor.

Petrol ihracatı için uluslararası görüşmeler

Diğer yandan ülkenin petrol zenginliğinin dış pazarlara ulaştırılması konusundaki sancılı süreç sürüyor. BM tarafından Libya'nın meşru hükümeti olarak tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin petrol ihracatına yeniden başlayabilmesi için yürütülen uluslararası görüşmelerden umutlu olduklarını açıkladı.