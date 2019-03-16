"Türkiye liderini bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Coğrafi üstünlüğe sahip Türkiye'nin 2023'ü planlaması, 2053'e ilişkin lojistik altyapı oluşturması ve 2071'den bahsedebilmesi, o coğrafi lojistik üstünlüğü görecek vizyon, öngörü ve cesarete sahip bir liderle olur. Türkiye o lideri bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. Yazıcı, Kastamonu'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti kadrolarının millete hizmet için siyaset yaptığını söyleyen Yazıcı, bulundukları coğrafyanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Çok önemli ve büyük bir ülkeyiz. Bizim coğrafyamız, Türkiye haritası bize büyük bir stratejik üstünlük sağlıyor. Üç kıtanın kesiştiği kavşaktayız. Asya, Avrupa ve Afrika. Türkiye göbekte. Dünyadaki bütün ilişkiler, enerji kaynakları ve o kaynaklara erişim imkanı üzerinden geçiyor. Dostluklar, ortaklıklar, ilişkiler hep bu çerçevede dolanıyor." diye konuştu. Türkiye'nin güçlü bir lideri bulunduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Enerjimiz olmadığı için ithal ediyoruz. Hemen bitişiğimizde olan enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız. Bu coğrafi ve stratejik üstünlük hamle yapmamız için yeterli değil. Bunun için çok önemli bir unsura ihtiyaç var. Coğrafi üstünlüğe sahip Türkiye'nin 2023'ü planlaması, 2053'e ilişkin lojistik altyapı oluşturması ve 2071'den bahsedebilmesi, o coğrafi lojistik üstünlüğü görecek vizyon, öngörü ve cesarete sahip bir liderle olur. Türkiye o lideri bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini ve hamle yapmasını istemeyenlerin, önceki dönemlerde olduğu gibi edilgen durumda kalmasını kendi çıkarlarına uygun görenlerin saldırmalarının sebebi de liderin bu duruşundandır. Adamlar coğrafyaya bir şey yapamıyor. Coğrafyayı değiştirecek halleri yok ama tabiri caizse onun direği durumundaki liderin gücünü kırmaya çalışıyorlar." Türkiye tarihinin darbeler tarihi olduğunu belirten Yazıcı, "60, 70, 80 darbesi var, 28 Şubat var. 2007'de e-muhtıralı darbe teşebbüsü ve 15 Temmuz 2016 var. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sadece Türkiye'de değil, dünya tarihinin en gaddar darbe teşebbüsüdür. Suriye'nin yanı başında bir Suriye daha oluşturmayı hedefine koymuş alçak bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin iki darbeyi önlediğini aktaran Yazıcı, "2007'deki darbe teşebbüsünü hatırlayın. O zaman liderimiz başbakan. Çağırdı bizleri, o bildiriye karşı verilecek cevabı kaleme aldık. Müzakeresini yaptık ve kamuoyuna deklare ettik. Sonra da konuyu hakeme taşıdık. Hakem millet. 22 Temmuz 2007'de seçime gittik, siz de gereğini yaptınız. Bu bir darbe önlemidir. Biz sağa sola kaçışsaydık bu ülke bedel öderdi." değerlendirmesinde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türk milletinin evlatlarının, akşamdan sabaha kadar bastırdığına dikkati çeken Yazıcı, böyle bir olayın tarihte ilk kez yaşandığını dile getirdi. - "Operasyonlar Suriye topraklarında hayal kuranların planlarını değiştirdi" Hayati Yazıcı, Türkiye'nin, yakın tarihin en önemli iki operasyonuna imza attığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'dan sadece 40 gün sonra 24 Ağustos 2016'da Türkiye yakın tarihinin en önemli, en stratejik operasyonunu gerçekleştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 160 dolayında general düzeyinde ihracın yapıldığı ordusuyla Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi. Yine 20 Ocak 2018'de Silahlı Kuvvetlerimiz devletin, hükümetin emrinde Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştirdi. İkisi de çok önemliydi. 910 kilometre Suriye ve 300 kilometreyi aşkın Irak ile sınırımız var. Biz bu operasyonlarla, 'Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti devletine rağmen herhangi bir tasarruf asla gerçekleşemez, kalıcı olamaz' dedik. Türkiye'nin bu operasyonu, Suriye topraklarında hayal kuranların planlarını tekrar gözden geçirmesine neden oldu."