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Türkiye Litvanya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek?

13.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Litvanya milli maçı bu hafta nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. UEFA Uluslar Ligi 4. maçına çıkacak olan Türkiye milli futbol takımı, kendi sahasında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubunda lider durumda olan millilerimiz, Litvanya karşısında oynanan ilk maçı 6-0'lık skorla yenmişti. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyenler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Litvanya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek?

Türkiye Litvanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek sorusunun yanıtı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, bu kez kendi sahasında Litvanya ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı izlenecek?

TÜRKİYE-LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar C Ligi 1. grubunda mücadele eden milli takımımız 14 Haziran Salı akşamı saat 21.45'te Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Grubunda 9 puanla lider durumda olan millilerimizin Litvanya ile mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİLER ULUSLAR LİGİ'NDE ŞOVA DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanmaya devam eden grup maçları kapsamında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız henüz yenilgi yüzü görmedi. Önce Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla daha sonra ise Litvanya'yı 6-0'la geçen millilerimiz, geçtiğimiz günlerde deplasmanda Lüksemburg'u da 2-0'la geçerek olağanüstü bir performansa imza attı. Türkiye milli takımımız gruplarda henüz gol yüzü görmedi.

HEDEF YENİLMEDEN GRUPLARI TAMAMLAMAK

Türkiye milli futbol takımı, 3'te 3 yaparak gruplarda muhteşem gidişatını sürdürmeye devam ediyor. Yarın akşam Litvanya ile kendi sahasında karşılaşacak olan millilerimiz daha sonrasında ise kendi evinde Lüksemburg ve deplasmanda Faroe Adaları ile mücadele edecek. Grubu yenilgisiz tamamlamak isteyen milli takımda hazırlıklar sürmeye devam ediyor.

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Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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