Türkiye-Lübnan ilişkileri daha fazla geliştirilmeli

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el-Hariri, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hariri, CNN Türk'te yayınlayacak bir program için verdiği röportajda, Lübnan ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin Müstakbel Hareketi kurucusu eski Başbakan Refik Hariri döneminde gelişmeye başladığına işaret eden Genel Sekreter Hariri, Lübnan'ın mevcut Başbakanı Saad Hariri'nin de bu ilişkileri geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde ekonomik ve kalkınma gibi alanlarda büyük başarılar yakaladığını düşündüklerini aktaran Hariri, "Ayrıca (Erdoğan'ın) bölgesel anlamda kaybolmak üzere olan dengeyi yeniden kurması da büyük bir başarıydı. Özellikle de Suriye'de." diye konuştu.

Günümüzde hiçbir ülkenin tek başına dünyadan kopuk halde yaşamasının mümkün olmadığını kaydeden Hariri, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi ve bölgeye dair bağlayıcı politikalar geliştirme noktasına gelmesi gerektiğine inandığını söyledi.