"Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle olumlu bir rol oynuyor"

Arap coğrafyasında ve özellikle de Lübnan'da Müslümanların birden çok tehlikeyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Uraymit, İslam dünyasının çarpıtmalara maruz kaldığı ve bunun tarihi sebepleri olduğunu belirterek, Müslümanların uzun dönemler boyunca Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar olarak dünyada büyük roller oynadığını vurguladı.

MAHMUT GELDİ - Lübnan Fetva Kurulu'na bağlı İslam Araştırmaları ve Medya Merkezi Başkanı Haldun Uraymit, Türkiye'nin mezhepsel veya buna benzer nüfuz temellerine dayalı yaklaşımlara sahip olmadığından dolayı Lübnan'da takdirle karşılandığını söyledi.

Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi güçlü Müslüman ülkeleri dağıtmak için aralarına çekişme tohumlarını ekerek İslam dünyasına yeni saldırıların gerçekleştirildiğini söyleyen Uraymit, bugün Müslümanların genel anlamda bir adım geride oldukları ancak bu aşamanın akabinde mutlaka bir kalkınma döneminin geleceğini kaydetti.

Aslında İslam dünyasında nelerin yaşandığını görmek için Lübnan'a bakmak gerektiğini ifade eden Uraymit, "Lübnan'ın en zayıf kesimi Müslümanlardır. Bunun sebebi ise İran ve İsrail'e verilen rol konusunda oluşan bölgesel ve uluslararası fikir birliğidir. Bu nedenle Arap ve İslam dünyasında nelerin yaşandığını görmek istiyorsak Lübnan'da yaşananlara bakmalıyız." dedi.

Lübnan'daki Müslümanların durumunun pek iyi sayılmadığı ve haklarına kavuşmalarını engelleyen birtakım etkenlerin olduğuna işaret eden Uraymit, "Lübnanlı Müslümanlar, İran'ın mezhepsel nüfuzundan ötürü anlaşmazlık ve çekişme bataklığına girdi. İran, projelerini hayata geçirmek için bazen Filistin davasını bazen de mezhepsel sloganları kullanıyor." diye konuştu.