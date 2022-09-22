TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç muhtemel 11'ler ve UEFA Uluslar C Ligi 1. grubu puan durumu!

Türkiye Lüksemburg maçı için heyecan dorukta. Milli Takımımız deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck. Maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Türkiye Lüksemburg maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.
Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
1- Türkiye / 12 puan
2- Lüksemburg / 7 puan
3- Faroe Adaları / 7 puan
4- Litvanya / 0 puan
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan Kabak, Ferdi, Tolga, Orkun, Yunus, İrfan, Kerem, Serdar
Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Gerson, Carlson, Pinto, Bareiro, Bohnert, Vincent Thill, Olivier Thill, Rodrigues
Tobias Stieler, 2 Temmuz 1981 yılında Obertshausen, Batı Almanya'da dünyaya geldi.
Tobias Stieler, 2004 yılından bu yana Alman Futbol Federasyonu hakemidir. 2012 yılından beri Bundesliga hakemi olan Alman Hakem Stiller'ın adıl mesleği avukatlıktır.
Hamburg'da hayatını sürdüren Tobias Stieler, 2014'ten beri FIFA hakemidir.
Tobias Stieler 41 yaşındadır. Obertshausen'da dünyaya gelen Tobias Stiller Türkiye milli futbol takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak.
Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'ta yaşayan Tonias Stieler'ın asıl mesleği avukatlıktır.
Tobias Stieler'ın hakemlik kariyeri:
2004– DFB
2009– 2. Bundesliga
2012– Bundesliga
2014– FIFA listesinde
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