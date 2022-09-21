Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda?

Türkiye Lüksemburg maçı için nefesler tutuldu. A Milli Takımımızın gruplarda oynadığı 4 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. 12 puanla grubunda lider durumda bulunan A Milli Takımımız sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Lüksemburg maçının tarihi ve saati...
Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.
Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:
Kaleci:
Altay Bayındır,
Doğan Alemdar,
Uğurcan Çakır,
Defans:
Onur Bulut,
Zeki Çelik,
Çağlar Söyüncü,
Kaan Ayhan,
Merih Demiral,
Ozan Kabak,
Eren Elmalı,
Ferdi Kadıoğlu,
Rıdvan Yılmaz
Orta saha / forvet:
Cengiz Ünder,
Yunus Akgün,
Berkan Kutlu,
İrfa Can Kahveci,
Orkun Kökçü,
Salih Özcan,
Kerem Aktürkoğlu,
Serdar Gürler,
Enes Ünal,
Halil Dervişoğlu,
Serdar Dursun
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