Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda yarışacaklar. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde sergilediği başarılı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmaya ilişkin detayları merak edildi. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda ekrana gelecek, şifreli mi?

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır,

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfa Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun



