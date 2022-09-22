TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Lüksemburg milli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Lüksemburg maçı için geri sayım sürüyor. A Milli Takımımızın gruplarda oynadığı 4 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. 12 puanla grubunda lider durumda bulunan A Milli Takımımız sahadan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Lüksemburg maçı hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

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Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

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Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ TOBİAS STİELER KİMDİR?

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Tobias Stieler, 2 Temmuz 1981 yılında Obertshausen, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

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Tobias Stieler, 2004 yılından bu yana Alman Futbol Federasyonu hakemidir. 2012 yılından beri Bundesliga hakemi olan Alman Hakem Stiller'ın adıl mesleği avukatlıktır.

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Hamburg'da hayatını sürdüren Tobias Stieler, 2014'ten beri FIFA hakemidir.

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Tobias Stieler 41 yaşındadır. Obertshausen'da dünyaya gelen Tobias Stiller Türkiye milli futbol takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak.

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Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'ta yaşayan Tonias Stieler'ın asıl mesleği avukatlıktır.

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Tobias Stieler'ın hakemlik kariyeri:

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2004– DFB

2009– 2. Bundesliga

2012– Bundesliga

2014– FIFA listesinde

