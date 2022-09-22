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Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayın bilgisi!

22.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maça saatler kaldı. Karşılaşmada hakem Tobias Stieler düdük çalacak. A Milli Takımımızın gruplarda oynadığı 4 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. 12 puanla grubunda lider durumda bulunan A Milli Takımımız sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda?

Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayın bilgisi!

Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başlafı. Peki, Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen soruların yanıtı ve UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçının saati ve camlı olarak ekrana geleceği kanal...

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ TOBİAS STİELER KİMDİR?

Tobias Stieler, 2 Temmuz 1981 yılında Obertshausen, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Tobias Stieler, 2004 yılından bu yana Alman Futbol Federasyonu hakemidir. 2012 yılından beri Bundesliga hakemi olan Alman Hakem Stiller'ın adıl mesleği avukatlıktır.

Hamburg'da hayatını sürdüren Tobias Stieler, 2014'ten beri FIFA hakemidir.

Tobias Stieler 41 yaşındadır. Obertshausen'da dünyaya gelen Tobias Stiller Türkiye milli futbol takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak.

Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'ta yaşayan Tonias Stieler'ın asıl mesleği avukatlıktır.

Tobias Stieler'ın hakemlik kariyeri:

2004– DFB
2009– 2. Bundesliga
2012– Bundesliga
2014– FIFA listesinde

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