Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlacak?

Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde sergilediği başarılı performansı devam ettirmeyi amaçlıyor. Milli maçın bilet fiyatları da belli oldu. Kale arkası tribünler için belirlenen bilet fiyatı 50 TL olurken, doğu ve batı tribünler için belirlenen ücret 100 TL oldu. Peki, Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen soruların yanıtı ve UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçının tarihi ve ekrana geleceği kanal...

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun





