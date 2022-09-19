SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

19.09.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım sürüyor. A Milli Takımımızın gruplarda oynadığı 4 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. 12 puanla grubunda lider durumda bulunan A Milli Takımımız sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayın bilgisi....

Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda karşı karşılaşacak. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde sergilediği başarılı performansı devam ettirmeyi amaçlıyor. Milli maçın bilet fiyatları da belli oldu. Kale arkası tribünler için belirlenen bilet fiyatı 50 TL olurken, doğu ve batı tribünler için belirlenen ücret 100 TL oldu. Peki, Türkiye Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen soruların yanıtı ve UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

FcxiiHLX0AA3Axi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...
Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Maçlarda oynamıyordu...Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Maçlarda oynamıyordu...
A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Lüksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi a milli futbol takımı a milli takım istanbul altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

700'de fazla kişiyle cinsel ilişki yaşadı! “Aklımın köşesinde..."

700'de fazla kişiyle cinsel ilişki yaşadı! “Aklımın köşesinde..."

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.