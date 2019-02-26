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Türkiye Maarif Vakfı "2. Mezun Kampı" tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı "2. Mezun Kampı" tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen "2. Mezun Kampı" tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın diğer ülkelerindeki okullarından mezun olan öğrencilerin, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmesini amaçlayan kampın ikincisi İstanbul'da düzenlendi.

Bir hafta süren, 9 ülke, 20 şehir ve 24 üniversiteden 120 öğrencinin katımıyla gerçekleştirilen kamp etkinliğiyle dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin buluşması sağlanıyor.

Program kapsamında Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de öğrencilerle buluştu.

Türkiye'de üniversite okumanın öğrencilere katacağı tecrübeleri aktaran vakıf yöneticileri, aynı zamanda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kampta konuşan Türkiye Maarif Vakfı Mezun Takip Daire Başkanı Ali Arıkmert de "2018-2019 eğitim yılı sonunda 2 bin civarında öğrencimiz mezun olacak. Amacımız bu öğrencilerin tamamının Türkiye'de üniversite okumalarını sağlamaktır. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 350 bin uluslararası öğrenci hedefine Vakfımız önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- Vakfın okullarından mezun olan yaklaşık 300 öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor

Öte yandan, halihazırda Maarif Vakfı okullarından mezun olan yaklaşık 300 öğrenci, Türkiye'de eğitim görmeye devam ediyor.

Vakıf, yurt dışında eğitim faaliyetlerine devam ederken mezun olan öğrencilerinin üniversite eğitimini Türkiye'de almaları için de Mezun Takip Daire Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

Rehberlik ve kariyer danışmanlığı faaliyetleri ve düzenlenen fuarlar sayesinde öğrencilere, Türkiye'deki eğitim fırsatları anlatılıyor.

Maarif Vakfı okullarından mezun olan öğrencilerin çalışmalarını takip eden Mezun Takip Daire Başkanlığı, Türkiye'ye gelen öğrencileriyle de yakından ilgileniyor.

Türkiye'ye ayak basıldığından itibaren havalimanında karşılanan öğrenciler üniversitelere kaydediliyor ve kalacakları yurtlara yerleştiriliyor.

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2. Mezun Kampı Türkiye Maarif Vakfı

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