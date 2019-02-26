İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen "2. Mezun Kampı" tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın diğer ülkelerindeki okullarından mezun olan öğrencilerin, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmesini amaçlayan kampın ikincisi İstanbul'da düzenlendi.

Bir hafta süren, 9 ülke, 20 şehir ve 24 üniversiteden 120 öğrencinin katımıyla gerçekleştirilen kamp etkinliğiyle dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin buluşması sağlanıyor.

Program kapsamında Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de öğrencilerle buluştu.

Türkiye'de üniversite okumanın öğrencilere katacağı tecrübeleri aktaran vakıf yöneticileri, aynı zamanda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kampta konuşan Türkiye Maarif Vakfı Mezun Takip Daire Başkanı Ali Arıkmert de "2018-2019 eğitim yılı sonunda 2 bin civarında öğrencimiz mezun olacak. Amacımız bu öğrencilerin tamamının Türkiye'de üniversite okumalarını sağlamaktır. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 350 bin uluslararası öğrenci hedefine Vakfımız önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.