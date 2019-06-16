"Türkiye Maarif Vakfı, 35 ülkede 30 bin öğrenciye eğitim veriyor"

SELMA KASAP - Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf olarak 35 ülkedeki 270 okulda eğitim verdikleri öğrenci sayısının, 30 bine yaklaştığını bildirdi. Akgün, Türkiye Maarif Vakfı kurulmasına dair kanun tasarısının, 17 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı. Türkiye Maarif Vakfının, TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016'da kurulduğunu hatırlatan Akgün, kar amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olarak hizmet verdiklerini anlattı. Vakıf bünyesinde insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verildiğine dikkati çeken Akgün, "Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi" mottosuyla hareket eden Türkiye Maarif Vakfının, ülkenin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçladığını, nihai hedeflerinin ise iyi insan yetiştirmek olduğunu kaydetti. İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak, iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olma vizyonuyla ve bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadim irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütme misyonuyla hareket ettiklerini aktaran Akgün, iş birliği ve dayanışma, şeffaflık, ehliyet ve liyakat, iyilikte ısrar, eğitimde kuşatıcılık ve evrensellik ilkeleri ile faaliyetlerini yürüttüklerini vurguladı.

- "Yenilikçi eğitim anlayışını benimsedik" Akgün, Türkiye Maarif Vakfı okullarında, insanlığın ortak mirası olan bilimi esas alarak bilgi, beceri ve değerlerle yoğrulmuş, farklı kültürlere duyarlı, evrensel, milli ve yerel ögeleri önemseyen çağın gereklerine uygun yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsediklerini bildirdi. Bilgi çağının beklentileri ve gerekliliklerini dikkate alan Türkiye Maarif Vakfının öğrencilerine matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil alanlarında donanım kazandıracak bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmalarını sağlayacak öğrenme ortamları sunduğunu ifade eden Akgün, şöyle konuştu: "Vakıf olarak hikmeti esas alan bir yaklaşımla faydalı bilginin teorik ve pratik biçimde öğretimini, bilge şahsiyetlerin yetiştirilmesinde bir yöntem olarak kabul ediyoruz. Mesleklerin giderek çeşitlendiği ve hızlıca değiştiği bir dünyada Maarif öğrencileri, inovasyon ve problem çözme becerilerini artıran proje temelli STEAM yaklaşımıyla disiplinler arası bir eğitim alıyorlar. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, robotik kodlama, medya okuryazarlığı, akıl ve zeka oyunları gibi alanlarda da eğitim alarak modern eğitim anlayışında önemli yer tutan düşünme becerilerini ediniyorlar."

Okullardaki Türkçe derslerini yeniden yapılandırdıklarını ve Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğü kurduklarını dile getiren Akgün, derslere Türkiye'den gelen Türkçe öğretmenlerinin girdiğini söyledi. Maarif okullarında IB, IGCSE (Cambridge) gibi çağın gerekliliklerini yakalamış inovatif uluslararası programlardan da istifade ettiklerini dile getiren Akgün, "Bu amaçla kurumumuza bağlı okulların insan kaynağı, fiziksel altyapıları ve eğitim altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak okullarımızın gelişimlerini takip ediyoruz. İlerleyen süreçte, kurumlarımızın eğitim öğretim altyapısını iyileştirerek Türkiye Maarif Vakfı merkezli uluslararası akreditasyona sahip olacak bir program geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının etkin koordinasyonu ile vakıf çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Akgün, "Cumhurbaşkanımız, kuruluş aşamasında bizi ilk kabul ettiğinde Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkede Türkiye Maarif Vakfı var olmalıdır, eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmelidir' şeklinde bir vizyon çizmişti. Biz o vizyonu takip ediyoruz. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencimiz, eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcimiz olarak görüyoruz. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanıyor, bu sebeple tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonu izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.