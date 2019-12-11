Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine eğitim merkezi açtı

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde eğitim merkezi açtı.

Eğitim merkezin açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TİKA Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve Afgan yetkililer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belh Vali Yardımcısı Başir Tevhidi, Afganistan ile Türkiye arasında kardeşlik bağı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afganistan'da birçok alanda yardımda bulunduğunu ifade eden Tevhidi, en önemli yardımların da eğitim alanındaki yardımlar olduğunu belirtti.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben de Afganistan'daki TMV okulları dışındaki öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya dönük açılan bu eğitim merkezinin çok önemli ve müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

TMV'nin, Afganistan'daki FETÖ iltisaklı okulları devralmasının ardından ilk kez bir eğitim merkezi açtığını vurgulayan Türkben, bu eğitim merkezinde öğrencilerin dil kursu, Türkiye'de eğitimlerini sürdürmesi için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) eğitimi alacaklarını ve böylece öğrencilerin başarılarını daha yükseklere taşıyacaklarının altını çizdi.