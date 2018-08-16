Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta eğitim kurumları satın aldı

TİRAN (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk’ta faaliyet gösteren New York Tirana Üniversitesi ve ona bağlı eğitim kurumlarını satın aldı.

Arnavutluk’un ilk özel üniversitesi olarak 2002 yılında faaliyete başlayan New York Tirana Üniversitesi, daha sonra anaokulu, ilkokul ve ortaokul açarak her kademede eğitim vermeye başladı.

750’si üniversite, 180 lise ve anaokulu ile 9'uncu sınıf arası 90 olmak üzere, binin üzerinde öğrencisi bulunan bu eğitim kurumları, New York Eyalet Üniversitesi ile iş birliği yapıyor ve öğrencilerine çift diploma imkanı sunuyor.

2018-2019 eğitim yılı itibarıyla daha kaliteli ve başarılı bir şekilde Türkiye Maarif Vakfı'nın kontrolünde devam edecek okulda, liseye kadar eğitim dili Arnavutça, üniversite ve üstü eğitim ise İngilizce olacak.

Üç fakülte, 9 bölüm, 35 program ve 3 araştırma merkezi ile farklı dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversite, 8 bin metrekarelik kapalı alanda, kapalı ve açık spor alanlarının yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleştirebileceği alanlar da bulunmaktadır.