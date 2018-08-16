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Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta eğitim kurumları satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Arnavutluk'un ilk özel üniversitesi olarak 2002 yılında faaliyete başlayan New York Tirana Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı tarafından satın alındı

TİRAN (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk’ta faaliyet gösteren New York Tirana Üniversitesi ve ona bağlı eğitim kurumlarını satın aldı.

Arnavutluk’un ilk özel üniversitesi olarak 2002 yılında faaliyete başlayan New York Tirana Üniversitesi, daha sonra anaokulu, ilkokul ve ortaokul açarak her kademede eğitim vermeye başladı.

750’si üniversite, 180 lise ve anaokulu ile 9'uncu sınıf arası 90 olmak üzere, binin üzerinde öğrencisi bulunan bu eğitim kurumları, New York Eyalet Üniversitesi ile iş birliği yapıyor ve öğrencilerine çift diploma imkanı sunuyor.

2018-2019 eğitim yılı itibarıyla daha kaliteli ve başarılı bir şekilde Türkiye Maarif Vakfı'nın kontrolünde devam edecek okulda, liseye kadar eğitim dili Arnavutça, üniversite ve üstü eğitim ise İngilizce olacak.

Üç fakülte, 9 bölüm, 35 program ve 3 araştırma merkezi ile farklı dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversite, 8 bin metrekarelik kapalı alanda, kapalı ve açık spor alanlarının yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleştirebileceği alanlar da bulunmaktadır.

Biyoloji-fizik-kimya laboratuvarları, zengin kütüphanesi, amfisi ve öğrencilerin eğitim süreçlerinde yardımcı olarak araştırma mekanları bulunan okul kapsamında Türkiye Maarif Vakfı, kısa zamanda Arnavutluk’ta kendi kampüsünü inşa ederek kaliteli eğitim imkanları sunmayı hedefliyor.

New York okulları ile gelecek yıllarda farklı şehir ve kademelerde eğitim vermeyi planlayan Türkiye Maarif Vakfı, çeşitli burs imkanları ve başarılı öğrencilerine Türkiye’de eğitim alma imkanı sunarak, yerelde faaliyet gösteren diğer okullar ile de farklı işbirlikleri içerisinde Arnavutluk Eğitim sistemini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından satın alınan okullara kayıtlar devam ediyor.

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Arnavutluk New York Tirana Üniversitesi Tiran Türkiye Maarif Vakfı

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