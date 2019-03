Türkiye Maarif Vakfı Filistin'de okul açacak

- "Türkiye ile her türlü iş birliğine hazırız"

Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan iş birliği mutabakatı sayesinde Filistin ve Türkiye arasındaki eğitim alanındaki iş birliğinin daha da artacağına inandığını belirten Saydam, "Türkiye geçmişten günümüze birçok alanda Filistin'e destek oluyor. Maarif Vakfı ile imzalayacağımız bu mutabakat sayesinde eğitim alanındaki ilişkilerimiz yeni bir boyuta ulaşacak." dedi.

İsrail işgalinin Filistin üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığının ve Türkiye'nin bu zorlu süreçte Filistin'in hep yanında olduğunun altını çizen Saydam, "Türkiye ile yaptığımız her türlü iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz ve her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Filistinli Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye'den Filistin'i ziyaret eden kişi sayısındaki artışa dikkati çekti. Saydam, bu ziyaretlerin Türk halkının Filistin ve Filistin halkına olan desteğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

- "Filistin 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında yer aldı"