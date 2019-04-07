ERBİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Irak'ın Erbil kentinde "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen ve vakfın tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, Şanlıurfa Ateşi müzik grubu türküler seslendirdi.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, programda yaptığı konuşmada, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun Irak'ta açılan ilk TMV okulu olduğunu hatırlatarak, okulun hem kalite hem nicel olarak gelişmesi ve kabul görmesinin gurur ve sevinç vesilesi olduğunu söyledi.

Okulun, çocukları yarınlarına hazırlamak için hizmet ettiğini vurgulayan Akgün, "Hepimizin ortak hedefi bu çocukların iyi yetişmesi ve iyi birer insan olmasıdır. Onun için Maarif Vakfı olarak yaptığımız, iyi insan yetiştirmektir. İnşallah hep beraber bu okul bu amaca hizmet edecek." dedi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da Türkiye Maarif Vakfının Erbil'de uluslararası standartlarda kaliteli bir eğitim verdiğini aktardı.

Karaçay, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun hem Türk vatandaşları hem de Iraklıların teveccühüne mahzar olduğunu belirterek, "Burada çeşitli etnik gruplardan öğrencilerin uyumlu bir şekilde eğitimlerini almaya devam ettiğini görüyoruz. Bu açıdan okulun önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum." diye konuştu.