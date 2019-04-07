HABER

Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de "Kardeşlik Gecesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 00:56 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de "Kardeşlik Gecesi"

ERBİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Irak'ın Erbil kentinde "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen ve vakfın tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, Şanlıurfa Ateşi müzik grubu türküler seslendirdi.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, programda yaptığı konuşmada, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun Irak'ta açılan ilk TMV okulu olduğunu hatırlatarak, okulun hem kalite hem nicel olarak gelişmesi ve kabul görmesinin gurur ve sevinç vesilesi olduğunu söyledi.

Okulun, çocukları yarınlarına hazırlamak için hizmet ettiğini vurgulayan Akgün, "Hepimizin ortak hedefi bu çocukların iyi yetişmesi ve iyi birer insan olmasıdır. Onun için Maarif Vakfı olarak yaptığımız, iyi insan yetiştirmektir. İnşallah hep beraber bu okul bu amaca hizmet edecek." dedi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da Türkiye Maarif Vakfının Erbil'de uluslararası standartlarda kaliteli bir eğitim verdiğini aktardı.

Karaçay, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun hem Türk vatandaşları hem de Iraklıların teveccühüne mahzar olduğunu belirterek, "Burada çeşitli etnik gruplardan öğrencilerin uyumlu bir şekilde eğitimlerini almaya devam ettiğini görüyoruz. Bu açıdan okulun önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Başkonsolos Karaçay, okulun sadece uluslararası standartlarda çocukların eğitimine ve geleceğine katkıda bulunmakla kalmadığını, aynı zamanda burada FETÖ bağlantılı yapılarla mücadele açısından önemli bir mihenk taşı olduğunu kaydetti.

Programa, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil Türkmen Milletvekili Aydın Maruf, TMV Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Koordinatörü Ramazan Turgut, Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek'in yanı sıra çok sayıda veli ve misafir katıldı.

Programın sonunda katılımcılara çiğ köfte ve tatlı ikram edildi.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!
Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralıKadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dostluk gecesi Erbil Erbil Uluslararası Maarif Okulu TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün Türkiye Maarif Vakfı Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Bartın'da itiraz sonucu değiştirmedi

Bartın'da itiraz sonucu değiştirmedi

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet evi! Kız kardeşini öldürüp, bıçakla anne ve babasını ağır yaraladı!

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Acı haber Hatay'dan geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Aile içinde 'cinayet bilmecesi!' Film gibi olay

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.