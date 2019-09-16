Türkiye Maarif Vakfının AB'deki ilk okulu Romanya'da eğitime başladı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV), Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki ilk okulu Romanya'nın başkenti Bükreş'te açıldı.

TMV'nin, AB'deki ilk okulu olma özelliği taşıyan "IMS of Bucharest"in yeni eğitim-öğretim yılına başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Romanya Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri İrina Kovacs, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Seyfi Özkan, Türkiye Maarif Vakfı Romanya Direktörü Alparslan Ateş, Romanya’daki STK temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Büyükelçi Aramaz, burada yaptığı konuşmada, Maarif Vakfının Türk eğitim modelinin tüm dünyada bayraktarlığını yapan bir kurum olduğunu ifade ederek "Coşkulu bir şekilde açılan okulumuz aslında uzun dönemdir tüm vatandaşlarımız, soydaşlarımız, Rumen vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşlarının beklentisini ortaya koymaktadır." dedi.

- "Çocukların FETÖ okullarına gitmesini önlemeye çalışıyoruz"

Maarif Vakfı Başkanı Akgün de AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMV olarak bir AB ülkesinde ilk kez okul açtıklarını belirtti.