HABER

Türkiye Maarif Vakfı'nın Üsküp'teki anaokulu eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı'nın Üsküp'teki anaokulu eğitime başladı

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açtığı ilk anaokulu eğitim faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve beraberindeki heyet, TMV'nin Üsküp'te yeni açılan anaokuluna bu vesileyle bir ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kara ve beraberindeki heyet, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğrenci ve öğretmenler eşliğinde anaokulu gezerek TMV yetkililerinden anaokulu hakkında bilgi aldı.

Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Üsküp'ün Çayır bölgesindeki TMV anaokulunun açılış ve tanıtımında çocuklar ve öğretmenler ile bir araya geldiklerini belirterek, "Öncelikle muhteşem bir okul olmuş. Bütün arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Çocukların yüzündeki ifadeleri görünce, o gülümsemelerini görünce zaten her şey ortaya konuluyor." dedi.

Makedonya'daki bütün etnik yapıdaki öğretmenlerle beraber bu okulu açtıklarını ifade eden Kara, "Burada çocuklarımızın yabancı dil öğrenme vesilesiyle Makedonca, Türkçe, Arnavutça, İngilizce dillerin olacağı ve bütün çocuklarımıza açık olacağı bir okul gerçekleştirmiş olduk, tanıtmış olduk." şeklinde konuştu.

Kara, "Maarif Vakfının Türkiye'deki kuruluş amaçlarından birisi bu FETÖ terör örgütünün bulunmuş olduğu ülkelerdeki yapılanmasına bir nevi engel olabilmek ve şunu hemen velilerimize anlatmak istiyorum ki burada gönül rahatlığıyla çocuklarımızı gönderelim." ifadelerini kullandı.

Okulda temel noktada birçok bilgilerin bütün çocuklara öğretilecek olmasından son derece mutlu olduğunu söyleyen Kara, "Türkiye Cumhuriyeti'nin açmış olduğu bu güzel okulun Makedonya'da hiçbir etnik yapı gözetilmeksizin tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diliyorum. Emeği geçenlere, başta sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarına bizler çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TMV Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu ise Makedonya'ya geldiklerinde yaptıkları en öncelikli çalışmalardan bir tanesi olarak burada okul öncesi eğitim ihtiyacını araştırmak üzere devlet ve özel anaokullarını gezdiklerini anlattı.

Makedonya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan anaokullarında ilgili yetkililerden de bilgi aldıklarına işaret eden Dillioğlu, bu bölgede okul öncesi eğitime duyulan ihtiyaca binaen Üsküp'te ilk anaokulunu açtıklarını kaydetti.

Burada Türkçe, Makedonca, Arnavutça ve İngilizce eğitim dillerinde sınıfların olduğunu dile getiren Dillioğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz istedikleri dillerde eğitim alacaklardır. Dışarıda oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri bahçemiz, oyun alanımız mevcuttur. İçeride 7 sınıfımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için uyku odalarımız bulunmaktadır ve içeride öğrencilerimizin kış aylarında oyun oynayabilecekleri kapalı alanımız da mevcuttur."

Öğrencilere yemek servisi de yapıldığını belirten Dillioğlu, "Burada 130 civarı öğrenciye hizmet verilecek. 3-6 yaş arası öğrencilerle çalışmalara başladık. Şu an Kalkandelen'den sonra buradaki okulumuzu da açmış bulunuyoruz. Üsküp'te de inşallah seneye ortaöğretim düzeyinde okullarımız açılacaktır. Şu an 24-25 civarında öğrencimiz mevcut. Tanıtımları da artırdığımız takdirde inşallah sayıları da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERInstagram fenomenleri üzecek!Instagram fenomenleri üzecek!
Yolda çırılçıplak yürüdüYolda çırılçıplak yürüdü
Burhaniyeli kadınlar 'zumba' ile forma giriyorBurhaniyeli kadınlar 'zumba' ile forma giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Makedonya Mustafa Dillioğlu Tülin Erkal Kara Türkiye Maarif Vakfı Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.