Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin altın çağını yaşadığını belirterek, "Sanayi ve imalat sektöründe atacağımız adımlar, ülkelerimizin ticari ve ekonomik iş birliğini daha kalıcı ve sürdürülebilir hale getirecektir. Özellikle otomotiv sanayi, elektrikli ekipmanlar, makine, tekstil ve kimya sektörlerinin, iki ülkenin birlikte çalışabileceği önemli konular olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve eşi Selina Sagerev'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen iftara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı, akademisyen, diplomat ve davetli katıldı. Müzik dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan iftar yemeğinde konuşan Bakan Varank, Macaristan Büyükelçisi Matis'e bu yıl beşincisi düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen iftar daveti nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye'nin her zaman farklı bir yerde gördüğü Macaristan ile sahip olduğu tarihi ve kültürel ortaklığın, Asya'dan doğan pınarlardan beslendiğini söyleyen Bakan Varank, "Ortak bir geçmişi paylaşan halklarımızın yüzyıllardır süren birlikteliği, dilimize, mutfağımıza, müziklerimize, danslarımıza yansımıştır." dedi. İki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir ivme yakaladığını belirten Varank, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye-Macaristan ilişkileri adeta altın çağını yaşıyor. 2013 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ihdas edilmesiyle stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkimiz, bugün siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda güçlenerek devam etmektedir." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a geçen yıl yaptığı ziyaretin son derece başarılı ve verimli geçtiğini belirten Varank, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 4. Toplantısı'nın bu yılın sonbahar aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'ın başkanlığında Budapeşte'de yapılacağını hatırlattı.

Kendisinin de Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu Eş başkanı olarak, haziran ayının sonunda Altıncı Dönem Toplantısı için Macaristan'ı ziyaret edeceğini söyleyen Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile başkanlık edecekleri bu toplantıda, ekonomik ilişkilerin tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele alınacağını dile getirdi. Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi Toplantısı'nın düzenlenmesine yönelik bir ön çalışmanın da halihazırda yürütüldüğünü belirten Varank, "İki devlet arasındaki bu karşılıklı yarar anlayışı devam ettikçe, hedef olarak koyduğumuz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Macaristan ile ticaretinin önemli bir kısmını sanayi ürünlerinin oluşturduğunu belirten Varank, "Sanayi ve imalat sektöründe atacağımız adımlar, ülkelerimizin ticari ve ekonomik iş birliğini daha kalıcı ve sürdürülebilir hale getirecektir. Özellikle otomotiv sanayi, elektrikli ekipmanlar, makine, tekstil ve kimya sektörlerinin, iki ülkenin birlikte çalışabileceği önemli konular olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, şöyle devam etti: "Gümrük Birliği'nden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizin, ikili iş birliğini güçlendiren önemli bir faktör olduğu kanaatindeyim. Bu bakımdan Gümrük Birliği'nden kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik başlatılan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin tamamlanmasına yönelik çalışmalara Macaristan tarafından verilen destek için ayrıca teşekkür etmek isterim. En çok iş adamlarımızı etkileyen ve dolayısıyla yatırım ve ticaretin önünde önemli bir engel olan vize sorunun çözülmesinde de Macar dostlarımızın desteğini almaktan memnuniyet duymaktayız." Varank, Macaristan'ın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde desteğini her zaman vurguladığını belirterek, iki ülkenin ortaklık faaliyetlerini Afrika kıtasında gerçekleştirmek üzere Şubat 2019'da İstanbul'da Türkiye-Macaristan Afrika İş Forumu'nu düzenlediğini hatırlattı. İki ülkenin bilimsel ve teknolojik iş birliğine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra, dijital dönüşüm platformları arasında tesis edilecek iş birliğinin her iki ülke için büyük fırsatlar ortaya çıkaracağını belirten Varank, uzay çalışmalarının, bu iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturacağını vurguladı.

Türkiye'nin, 2018 yılında 125 bin Macar turisti ağırladığını söyleyen Varank, şunları kaydetti: "Dost Macar halkının ülkemize yönelik bu ilgisinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca, bine yakın Türk öğrenci Macaristan'daki çeşitli üniversitelerde öğrenim görmektedir. Ülkemizde öğrenim gören Macar öğrenci sayısının da en yakın zamanda bu seviyeye ulaşmasını diliyorum. Halklarımız arasındaki dostluğu da güçlendirecek olan bu tür beşeri münasebetlerin sürdürülmesi önemlidir." Bakan Varank, Macaristan ile her alanda gelişen ikili ilişkilerin geldiği düzeyin umut verici olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, sözlerini "Her alanda ilişkilerimizi arttırmak, tarihi dostluğumuza yaraşan bir birlikteliği hayata geçirmek için daha çok gayret edeceğiz." diyerek sonlandırdı. - "Türk halkını samimiyetle takdir ediyor ve saygı duyuyorum" Büyükelçi Matis de Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği geleneksel iftar programının bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, programa katılan davetlilere teşekkür etti.