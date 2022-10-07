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Türkiye macerası başladı! iPhone 14 Plus Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

07.10.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen iPhone 14 Plus Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Akıllı telefon, Apple'ın 7 Eylül etkinliğinde iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile birlikte tanıtılmıştı. 6.7 inç büyüklüğündeki standart iPhone'un ön siparişe açılmasıyla birlikte iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max'in ardından iPhone 14 Plus için de Türkiye macerası başlamış oldu.

Türkiye macerası başladı! iPhone 14 Plus Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açmış daha sonra da satışa sunmuştu. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise ne ön siparişe açılmış ne de satışa sunulmuştu. Yakında geleceği söylenen iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı merak konusu olmuştu.

iPHONE 14 PLUS ÖN SİPARİŞLE SATIŞTA

iPhone 14 Plus bugün (7 Ekim) itibarıyla Türkiye'de ön siparişe açıldı. iPhone 14 Plus, 14 Ekim’de ise ülkemizde genel satışa açılacak.

iPho

iPHONE 14 PLUS'IN FİYATI

  • 128 GB - 34.999 TL
  • 256 GB - 37.599 TL
  • 512 GB - 42.899 TL
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Ailenin diğer üyeleri olan iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max halihazırda satışta bulunuyor. Fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;

iPHONE 14 FİYATLARI

  • 128 GB - 30.999 TL
  • 256 GB - 33.599 TL
  • 512 GB - 38.899 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

  • 128 GB - 39.999 TL
  • 256 GB - 42.599 TL
  • 512 GB - 47.899 TL
  • 1 TB - 53.199 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

  • 128 GB - 43.999 TL
  • 256 GB - 46.599 TL
  • 512 GB - 51.899 TL
  • 1 TB - 57.199 TL
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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iphone 14
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