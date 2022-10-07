Türkiye macerası başladı! iPhone 14 Plus Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açmış daha sonra da satışa sunmuştu. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise ne ön siparişe açılmış ne de satışa sunulmuştu. Yakında geleceği söylenen iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı merak konusu olmuştu.

iPHONE 14 PLUS ÖN SİPARİŞLE SATIŞTA

iPhone 14 Plus bugün (7 Ekim) itibarıyla Türkiye'de ön siparişe açıldı. iPhone 14 Plus, 14 Ekim’de ise ülkemizde genel satışa açılacak.

iPHONE 14 PLUS'IN FİYATI

128 GB - 34.999 TL

256 GB - 37.599 TL

512 GB - 42.899 TL

Ailenin diğer üyeleri olan iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max halihazırda satışta bulunuyor. Fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB - 30.999 TL

256 GB - 33.599 TL

512 GB - 38.899 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB - 39.999 TL

256 GB - 42.599 TL

512 GB - 47.899 TL

1 TB - 53.199 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI