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Türkiye-Malezya İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen forumda 50 Türk firmasının temsilcisi, Malezyalı iş insanlarıyla ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu'nda 50 Türk firmasının temsilcisi, Malezyalı iş insanlarıyla karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleşen, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya Şubesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Malezya İşadamları ve Sanayicileri Birliği'nin (PERDASAMA) organize ettiği foruma Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ASEAN Temsilcisi Ahmed Emre Büyükkılıç ve iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Malezya Yatırım ve Kalkınma Kurumu (MIDA) Yardımcı Direktörü Şükrü Ebubekir, yaptığı sunumda, Türk iş insanlarına, Malezya'daki yatırım ve iş kurma fırsatlarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ASEAN Temsilcisi Ahmed Emre Büyükkılıç da Türkiye ile Malezya arasında artan karşılıklı ticari ilişkilere değinerek, Malezyalı iş insanlarının Türkiye'de hangi sahada iş ve ticaret yapabileceklerine ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından iki ülkenin şirketlerinden temsilciler, B2B (kurumsal) ve B2C (bireysel) toplantılar düzenleyerek ürünlerini karşılıklı olarak tanıtma fırsatı buldu.

Forum kapsamında, Türk delegasyonu, lojistik, gıda, endüstri ve tıbbi malzeme üretilen sanayi bölgelerini de ziyaret etti.

- "Türkiye'den 50 firma, Malezyalı 150 firma ile görüşüyor"

MÜSİAD Malezya Başkanı Sabri Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki firmaları Malezya'daki iş dünyasına sunmayı hedeflediklerini belirterek, "MÜSİAD olarak ilk defa burada böyle bir organizasyon yapıyoruz. Türkiye'den yaklaşık 50 firma, Malezya'dan 150 firma ile kurumsal görüşmelerini gerçekleştirme fırsatı buldu." dedi.

Yardımcı, ilerleyen yıllarda daha büyük sayılarla bu tür organizasyonları gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Bu tür etkinliklerle Türkiye'mizin ihracatına katkı sağlamış bulunuyoruz. Bu organizasyonla da amacımız buydu. MÜSİAD üyesi firmalarımızı Malezya'ya davet ediyoruz. Firmalarımız için burada elimizden geleni yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

PERDASAMA Başkanı Matshah Safvan da Türkiye ile Malezya'nın, iş sahasında köklü bir dostluğa sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülke olarak ortak kaygıları paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Safvan, çoğu Türk ürününün Avrupa'ya ihraç edildiğini ve bunun Türk ürünlerinin kalitesini gösterdiğini kaydederek, "Türk şirketleri, bize ihracat yapmanın dışında kaliteli üretim kapsamında bilgi ve birikimlerini de Malezyalı firmalarla paylaşabilirler." dedi.

Türk firmalarının Malezya'da rekabetçi nitelikte olacağını öngördüğünü belirten Safvan, "Malezya, ihracatının büyük bir kısmını Çin'den yapıyor. Türk firmaları da kalitesi ve iş tecrübesiyle burada Çin ürünleriyle rekabet edebilir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Forum Malezya MÜSİAD Türkiye

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