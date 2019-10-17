Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu'nda 50 Türk firmasının temsilcisi, Malezyalı iş insanlarıyla karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleşen, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya Şubesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Malezya İşadamları ve Sanayicileri Birliği'nin (PERDASAMA) organize ettiği foruma Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ASEAN Temsilcisi Ahmed Emre Büyükkılıç ve iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Malezya Yatırım ve Kalkınma Kurumu (MIDA) Yardımcı Direktörü Şükrü Ebubekir, yaptığı sunumda, Türk iş insanlarına, Malezya'daki yatırım ve iş kurma fırsatlarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ASEAN Temsilcisi Ahmed Emre Büyükkılıç da Türkiye ile Malezya arasında artan karşılıklı ticari ilişkilere değinerek, Malezyalı iş insanlarının Türkiye'de hangi sahada iş ve ticaret yapabileceklerine ilişkin bilgi verdi.