Türkiye-Mali İş Konseyi'nden Mali'ye ziyaret

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Türkiye ve Mali arasındaki yatırım fırsatları ve ticaretin geleceğinin konuşulduğu İş Forumuna, Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Fatih Altunbaş ve Mali Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Youssouf Bathily katıldı. Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Onart, Türkiye ile Mali’nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmekte olduğunu belirterek iki ülke arasında yakın diyalog ve iş birliğinin sürdüğünü dile getirdi.

DEİK açıklamasına göre, kurul bünyesindeki Türkiye-Mali İş Konseyi, 16-18 Nisan’da Mali’ye heyet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Mali Ticaret ve Sanayi Odası (CCIM) ve Türkiye Cumhuriyeti Bamako Ticaret Müşavirliği iş birliğinde, Mali-Türkiye İş Forumu ve Mali Bakanları ile Bamako Belediye Başkanı Ortak Toplantısı Mali’nin başkenti Bamako’da yapıldı.

- "Uygun yatırım ortamının ve ticaretin oluşturulması için çalışıyoruz"

DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Fatih Altunbaş ise DEİK ve Türkiye-Mali İş Konseyi’nin iki ülke iş insanları için uygun yatırım ortamının ve ticaretin oluşturulması için çalıştığını ifade ederek, "Ayrıca, Türkiye ile Mali arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için karşı kanat kuruluşumuz olan Mali Ticaret ve Sanayi Odası (CCIM) iş birliği ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Mali arasında 2018 yılının toplam ticaret hacminin 75 milyon dolar olduğunu aktaran Altunbaş, Türkiye’nin Mali’ye ihracatının 55 milyon dolar ve ithalatının ise 20 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Mali-Türkiye İş Forumu, 200’den fazla firma temsilcisinin katılımları ile ikili iş görüşmelerinin ardından sona erdi.

Açıklamaya göre, Afrika kıtası ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi misyonuyla faaliyetlerini yürüten DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri, Afrika ülkelerine yönelik ticaret heyeti programları düzenliyor.

Türkiye-Afrika İş Konseyleri, Afrika’da 45 ülke bazlı İş Konseyi ile faaliyet gösteriyor. DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Mali-Türkiye İş Forumu’nda pazar potansiyelinin ve projelerin tespiti, ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi, yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

