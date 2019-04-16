Türkiye marka ödülleri sahipleriyle buluştu

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin (TARBİGEM) katkılarıyla, Hilton Bomonti’de Burcu Esmersoy ve Timur Acar’ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören’inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.

Demet Akalın konseriyle davetlilerin keyifli ve eğlenceli saatler yaşadığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Törenine ünlüler adeta akın etti. Güneri Civaoğlu,Demet Sabancı Tolgahan Sayışman, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Şebnem Bozoklu, Gökhan Tepe, Çetin Altay, Keremcem, Samsun Demir gibi sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer aldı.

Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Töreni açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği (TARBİGEM) Genel Başkan’ı Fuat Kukut’a Demet Sabancı tarafından ödül verildi. Turkey One Derneği kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Demet Sabancı’ya ise ödülü TARBİGEM Genel Başkan’ı Fuat Kukut verdi.

İki ay gibi kısa bir sürede Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni’nin gerçekleştiren Strong Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, ”Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm ödül törenlerinden farklı olarak çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimizin ettiği teşekkür yaşadığımız yorgunluğu hafifletti. Tören başlangıcından sonuna kadar tüm misafirlerimizin gece de yer alması onların yaşadığı memnuniyeti gösteriyordu‘’ dedi.

Dağıtılan ödüller şöyle:

"Yılın Lojistik Markası Ödülü: Reysaş Lojistik

Yılın Ceo’su Ödülü: Mustafa Yiğit Zeren

Yılın İş Kadın Ödülü: Tuba Koca Demirtaş

Termal Turizme Katkı Ödülü: Terma City

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü: Nafiye Bahur

Yasam Boyu Basarı Odulu: Aydın Uckan

Juri Onur Odulu: Hayati Babaoglu

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı: İsmail Altın

Yılın Asansor Markası Ödul’u: Schindler Türkeli

Yılın En İyi Karma Konut Projesi Ödülü: Meva Şehir

Yılın En İyi Lüks Konut Projesi: Vadi İzmit

Yılın E Dönüşüm Markası: Edm Bilişim

Yılın İnşaat Markası Ödülü: Sedat Kılınç İnşaat

Yılın Lüks Konut Markası: Seven İnşaat

Yılın Yazılım Markası Ödülü: Sisoft Yazılım

Yılın Tarım Markası Ödülü: Gros

Yılın ERP Yazılım Danışmanlık Markası Ödülü: Gvh Yazılım

Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası: Kovmatik

Yılın Güvenlik Markası Ödülü: Swat Güvenlik

Yılın Zemin Malzemeleri Markası: Ateco

Yılın Tesis Yönetim Markası Ödülü: Tepe Servis

Yılın En Iyı Konsept Projesi: Collet Avcılar

Yılın Bilişim Danışmanlık Markası Ödülü: Tetra Bilişim

Yılın Eğitim Markası Ödülü: Sınav

Yılın Maden Teknolojileri Markası ödülü: S-Tech Maden Makinaları

Yılın Çelik Yapı Markası Ödülü: Nuri Işık".



